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Топ-5 лучших жен по знаку зодиака

Топ-5 лучших жен по знаку зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 09:21 Фото: pexels
Представительницы некоторых знаков зодиака обладают чертами характера, способствующими гармонии в отношениях и семейной жизни. Эзотерик Майя Королёва перечислила пять лучших жен среди всего гороскопа, сообщает Zakon.kz.

Первое место рейтинга занимают женщины-Раки, известные своей заботой, эмоциональной глубиной и интуицией. Они способны создать уют в доме и часто становятся заботливыми женами и мамами.

Далее идут Девы: ответственные, организованные и трудолюбивые, они тоже могут стать хорошими спутницами жизни.

"Они стремятся к совершенству и могут быть отличными советчиками и помощниками. Кроме того, они часто очень заботятся о здоровье и благополучии своих близких", – цитирует эзотерика "Подмосковье сегодня".

В топ-5 лучших жен среди знаков зодиака вошли Весы. Эти женщины обладают отличным чувством юмора и стремятся к гармонии во всем. Весы умеют находить общий язык с людьми, а также ценят красоту и могут стать для мужа хорошим советником в творчестве.

Женщины-Скорпионы известны своей страстью. Они глубоко эмоциональны, искренне заботятся о близких и никогда не предадут их.

Замыкают топ Стрельцы – энергичные оптимистки. Они любят приключения и новые впечатления, что делает их отличными спутницами жизни. По словам Королёвой, благодаря своей открытости Стрельцы способны расширить круг знакомств, что может быть полезно для семьи.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые встретят любовь в конце января.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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