Самые наглые: знаки зодиака, которые точно добьются успеха

Есть люди, которые способны находить выход из любой ситуации и идти вперед, несмотря ни на что и ни на кого. Эзотерик Майя Королева перечислила самые наглые знаки зодиака, которым свойственны эти черты, сообщает Zakon.kz.

Первое место занимают прирожденные лидеры, которые не боятся брать инициативу в свои руки и всегда говорят правду. Главными наглецами Королева считает Овнов, чьи импульсивность и стремление к победе часто делают их напористыми. На второй строчке стоят харизматичные Львы, многим они кажутся наглыми из-за постоянного стремления оказаться в центре внимания.

"Они уверены в себе и могут вести себя так, будто заслуживают лучшего во всем", – приводит слова эзотерика "Подмосковье сегодня".

Среди наглецов также выделяются дерзкие Скорпионы, которые не постесняются ничего в достижении собственных целей или защите своих интересов. Скорпионы умеют манипулировать другими людьми, что часто воспринимается как бесстрашие или наглость.

Острые на язык Близнецы славятся своим умением найти выход из любой ситуации, продолжила Королева. Хитрый ум нередко выставляет их дерзкими наглецами.

И пятое место рейтинга эзотерик присвоила Козерогам, чья наглость проявляется при построении карьеры.

"Их амбициозность и решимость добиваться своего любыми средствами иногда делают их слишком прямолинейными", – подчеркнула она.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, представители которых чаще других выгорают на работе.