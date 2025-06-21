#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Советы

Самые преданные жены по знаку зодиака

Любовь, отношения, советы, знаки зодиака, гороскоп , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 11:45 Фото: pixabay
Стало известно, представительниц каких знаков зодиака астрологи считают лучшими супругами и хозяйками, сообщает Zakon.kz.

Овен

Несмотря на устоявшийся образ независимых и эгоистичных, эти дамы относятся к браку крайне серьезно. Они создают пару только с тем человеком, к которому испытывают искренние чувства, и стремятся к союзам на всю жизнь.

Вместе с тем женщина-Овен обеспечит избраннику нескучные будни, ведь она энергична и креативна.

Телец

Идеальная хозяйка, хранительница очага и воплощение надежности. В браке с ней можно рассчитывать на крепкий тыл, море внимания и уютное гнездышко, в которое приятно возвращаться, пишет "Главред".

Рак

Обладая высочайшей чувствительностью, Раки нередко превращают семью в смысл собственного существования. Такая леди всегда тонко чувствует перемены в настроении близких и дает им столько любви, сколько требуется, и даже больше.

Весы

Вовсе не такие ветренные, как кажется на первый взгляд. Они действительно безмерно обаятельны и нравятся многим, но вот свое сердце вверяют только избранным.

Жены-Весы ищут гармонию во всем, в том числе и в личной жизни. При этом способны вдохновлять партнера на новые свершения и помогать ему расти.

Между тем не всем отношениям суждено длиться до гробовой доски. На разрыв каждый реагирует по-разному – кто-то легко отпускает прошлое, а кто-то не может двигаться дальше. Шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова назвала четыре знака зодиака, которые склонны возвращаться к бывшим.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Для здоровья и настроения: как правильно играть с кошкой
Советы
10:00, Сегодня
Для здоровья и настроения: как правильно играть с кошкой
Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня
Советы
09:14, Сегодня
Гороскоп для всех знаков зодиака на 21 июня
Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды
Советы
18:20, 20 июня 2025
Эндокринолог объяснила, почему стоит отказаться от телефона во время еды
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: