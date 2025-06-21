Самые преданные жены по знаку зодиака

Стало известно, представительниц каких знаков зодиака астрологи считают лучшими супругами и хозяйками, сообщает Zakon.kz.

Овен

Несмотря на устоявшийся образ независимых и эгоистичных, эти дамы относятся к браку крайне серьезно. Они создают пару только с тем человеком, к которому испытывают искренние чувства, и стремятся к союзам на всю жизнь.

Вместе с тем женщина-Овен обеспечит избраннику нескучные будни, ведь она энергична и креативна.

Телец

Идеальная хозяйка, хранительница очага и воплощение надежности. В браке с ней можно рассчитывать на крепкий тыл, море внимания и уютное гнездышко, в которое приятно возвращаться, пишет "Главред".

Рак

Обладая высочайшей чувствительностью, Раки нередко превращают семью в смысл собственного существования. Такая леди всегда тонко чувствует перемены в настроении близких и дает им столько любви, сколько требуется, и даже больше.

Весы

Вовсе не такие ветренные, как кажется на первый взгляд. Они действительно безмерно обаятельны и нравятся многим, но вот свое сердце вверяют только избранным.

Жены-Весы ищут гармонию во всем, в том числе и в личной жизни. При этом способны вдохновлять партнера на новые свершения и помогать ему расти.

Между тем не всем отношениям суждено длиться до гробовой доски. На разрыв каждый реагирует по-разному – кто-то легко отпускает прошлое, а кто-то не может двигаться дальше. Шаманка из Казахстана Кажетта Ахметжанова назвала четыре знака зодиака, которые склонны возвращаться к бывшим.