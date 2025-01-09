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Когда лучше убрать новогоднюю елку – сакральные даты для привлечения удачи

Когда лучше убирать новогоднюю елку, даты, дни, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 13:35 Фото: pexels
По мнению психолога Станислава Самбурского, убрать елку с эмоциональной точки зрения – значит закрыть период праздников и перейти к обычной жизни. Он считает, что сделать это можно тогда, когда вы готовы к этому психологически, а не когда вам говорят традиции, сообщает Zakon.kz.

По его словам, если убирать елку слишком рано, можно погрузиться в грусть от быстро прошедших праздников, которые так долго ждали.

"Если же убрать елку и новогодние украшения слишком поздно, можно ожидать отсутствие интереса к празднику на следующий год. Поэтому важно найти баланс между сохранением праздничного настроения и адаптацией к реальности", – объяснил он "Газете.Ru".

По словам психолога, о людях, которые держат елку до апреля, можно сказать, что у них могут быть признаки "постпраздничного депрессивного расстройства", или "праздничной зависимости".

"Это состояние, когда человек не может принять конец праздника и продолжает жить в иллюзии. Такие люди не хотят возвращаться на надоевшую работу, хотят хотя бы в мыслях остаться в празднике, избегая безысходности неинтересных обязанностей. Елка помогает им избегать реальности и удержать праздник в доме и в душе", – отметил Самбурский.

Постпраздничное депрессивное расстройство, или праздничная зависимость, часто является следствием неудовлетворенности собой и своей жизнью. Скучная, надоевшая работа, нерешенные проблемы, личные конфликты, неосуществленные мечты – все это стимулирует избегать реальности, и новогодняя елка помогает в этом. Но она не спасает от проблем, к которым может привести постпраздничное депрессивное расстройство или праздничная зависимость.

"Если не решать проблемы, они усугубляются и приводят к еще большему снижению работоспособности и мотивации, а конфликты, непонимание и одиночество усиливаются. Следует лечить и проводить профилактику. Прежде всего, изменить свое отношение к празднику, елке, себе, жизни, реальности, другим людям, ситуациям, проблемам. Важно найти способы расслабляться, отдыхать, чтобы сохранять баланс настроения и самочувствия", – резюмировал эксперт.

В свою очередь астролог и мастер фэн-шуй Ирина Березовская рассказала URA.RU, в какие дни лучше всего убрать елку в январе. По ее словам, в январе есть четыре даты, идеальные для того, чтобы убрать елку.

"Эти дни наполнены энергией очищения, избавления от ненужного, чего-то старого", – объяснила Ирина Березовская.

Лучше всего новогодние игрушки, гирлянду и елку убирать в следующие даты:

  • 9 января
  • 14 января
  • 21 января
  • 26 января

Березовская отмечает, что если убрать елку в правильный день, то можно зарядиться энергией на весь год.

"В эти даты энергия обновления очень активная, и наши действия по избавлению от новогодних декораций дают очень сильный энергетических стимул", – добавила мастер фэн-шуй.

Она, кстати, тоже считает, что надолго оставлять наряженную елку дома не стоит – из-за этого энергия в квартире может застаиваться.

Ирина Березовская добавила, что в эти четыре дня можно не только убрать елку, но и в целом прибраться во всей квартире.

"Эти дни хороши и для расхламления квартиры: можно прибраться, очистить пространство для того, чтобы наполнить свой дом свежей энергией. Это повлечет за собой очень классные позитивные перемены в жизни", – подчеркнула мастер фэн-шуй.

Ранее астролог Тамара Глоба рассказала, каким будет 2025 год для каждого знака зодиака.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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