Специалисты рассказали, как восстановиться после новогодних праздников
Фото: freepic
В "Роспотребнадзоре" заявили, что восстановление после новогодних праздников - это процесс как физический, так и психологический и подойти к этому вопросу нужно обстоятельно. Специалисты дали неcколько советов, как это сделать, сообщает Zakon.kz
Итак, эксперты рекомендует:
- постепенно нормализовать режим питания. Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в праздничные дни режим питания поменялся – важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню.
- отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда.
- исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное. Но ни в коем случае не переходите к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания.
- восстановить режим сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день.
- совершать умеренные физические нагрузки. Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму.
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