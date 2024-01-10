Специалисты рассказали, как восстановиться после новогодних праздников

Фото: freepic

В "Роспотребнадзоре" заявили, что восстановление после новогодних праздников - это процесс как физический, так и психологический и подойти к этому вопросу нужно обстоятельно. Специалисты дали неcколько советов, как это сделать, сообщает Zakon.kz

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