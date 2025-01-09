Астрологи составили гороскоп на 10 января для всех знаков зодиака. Они спрогнозировали, какие события могут произойти в их жизни в течение дня, сообщает Zakon.kz.

Овен

На протяжении всего дня будет обострена ваша природная чувствительность. Если вы не будете контролировать податливость на соблазны, то можете стать жертвой мошенничества, обмана, спекуляции. Это прекрасный период для творческой работы, в которой необходима фантазия, игра воображения. Однако к концу дня ваши мысли могут принять более реалистичное и конкретное направление.

Телец

Но в этот день потребность в свободе, излишествах, творческом экспромте, душевной широте может оказаться у Тельцов сильнее любых внутренних установок и внешних рамок. Это неплохое время для мероприятий неформального характера, для просветительской и благотворительной деятельности, для завершения дел.

Близнецы

Если вы заняты делом, которое вас вдохновляет, то в течение дня вам могут понадобиться все ваши финансовые, информационные или душевные ресурсы. Близнецам не стоит заниматься благотворительностью и участвовать в авантюрах, особенно крупных, не имея в наличии нужного количества свободных средств. Вы можете так и не узнать, куда и к кому в действительности ушли ваши деньги.

Рак

В это время Ракам трудно игнорировать свои переживания, мечты, инстинкты. Тайные чувства, потребности, пороки могут сохранять над вами власть в течение всего дня. Если вы посвящаете этот день удовлетворению своих заветных желаний, то по возможности избегайте излишеств, остерегайтесь обмана и надувательства – и то, и другое вполне вероятно.

Лев

Четкость, собранность, концентрация на поставленной цели в это время не являются основными достоинствами Львов. Ваша природная эмоциональность может быть многократно усилена обстоятельствами. Если ваши замыслы связаны с приумножением доходов, обучением, дальней поездкой, то в конце дня вы сможете приступить к оформлению этих дел.

Дева

Если вам необходима трезвость мысли, вы намерены работать с серьезной информацией, строите планы сотрудничества с авторитетными людьми, то лучше повремените с конкретными действиями и выводами, перенесите старт важного дела на следующие сутки. Это день повышенной мечтательности, не всегда оправданных надежд. У Дев могут появиться слишком объемные, грандиозные планы, для осуществления которых не будет хватать энергии и выносливости.

Весы

В этот день даже скучные сплетни будут преподноситься в развернутом виде и в фантастической обработке. Если вы человек литературного труда, творческой профессии, события дня могут стимулировать ваше воображение. Во всех прочих случаях вы до позднего вечера будете несвободны от некоторых иллюзий.

Скорпион

На протяжении всего дня вашим главным недостатком может стать отсутствие способности к самокритике. Не удивляйтесь, если заметите, что ваши амбиции вызывают непонимание или недовольство других. Если вы по какой-то причине плохо управляете своими эмоциями, ограничьте общение с людьми, мнением которых дорожите.

Стрелец

Вы можете придавать слишком большое значение даже случайным, нестойким, преходящим впечатлениям. Если чувства, которые вы испытываете, имеют негативную окраску, остерегайтесь необоснованного сгущения красок. Возможен прилив вдохновения.

Козерог

На протяжении всего дня Козероги способны заниматься с большим увлечением и энтузиазмом даже скучной привычной работой. Желание перевыполнить изначальный план могут быть вызваны уверенностью в том, что вы делаете доброе, благородное дело, кого-то спасаете, оказываете дружескую услугу, бескорыстную материальную или психологическую помощь, покровительство какого-либо рода (включая духовное).

Водолей

К новым важным делам Водолеям в этот день приступать нежелательно. Займитесь доработкой и усовершенствованием уже начатого. Между вами и другим человеком вплоть до позднего вечера возможны обманы, недоразумения, крупные разногласия. Окончательно избавиться от лишних эмоций, претензий, иллюзий и вам, и второй стороне удастся лишь в самом конце дня.

Рыбы

В этот день вы можете решиться на заманчивую авантюру (например, связанную с учебой, дальней поездкой). Не спешите с инициативами – на протяжении всего дня реалистичные мысли будут перемешаны с напрасными надеждами, иллюзиями, завышенными ожиданиями. В течение всего дня возможны сомнения, колебания, перебор вариантов. По-настоящему оценить ситуацию и свои собственные возможности вы сможете лишь поздно вечером либо уже на следующие сутки.

Ранее астрологи составили топ-5 лучших жен по знаку зодиака.