Главное – настроение: гороскоп на понедельник 20 января

Астрологи составили гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака. В течение этого дня главной движущей силой событий будут эмоциональные состояния, сообщает Zakon.kz.

Овен

В течение дня можно руководствоваться своими настроениями, самочувствием, эмоциями, текущими бытовыми потребностями. Сегодня не стоит загонять себя в рамки приличий или делового расписания – вы из них быстро вырветесь. Мысль о том, что вы свободны в своих поступках, будет вас успокаивать и радовать.

Телец

До наступления вечера ваши поступки могут определяться эмоциями или неожиданными прихотями. В это время Тельцам не рекомендуется совершать важные покупки, обсуждать серьезные вопросы, приступать к новым делам. О шагах, совершенных в эти часы, вы можете быстро пожалеть, особенно если будете иметь дело с их материальными последствиями. В конце дня вас может заинтересовать общение с кем-либо, обсуждение срочного предложения или нового важного плана.

Близнецы

Дневные часы подходят Близнецам для свободного общения. Дела других людей могут интересовать вас больше, чем личные проблемы. Вплоть до ночи не исключаются неожиданные перемены в ваших суждениях, мнениях. Возможно поступление новой информации, отменяющей прежние сведения и заставляющей пересматривать недавние выводы. Вечером вы получите пищу для напряженных раздумий.

Рак

В начале дня не спешите выполнять дело, требующее сосредоточенности, концентрации внимания, соблюдения каких-либо правил и норм. Вы так и не доведете его до победного конца (а вероятнее всего, даже не заставите себя за него как следует взяться). Вам может прийтись по душе пребывание в кругу друзей или домашнее уединение. Вечером возможны осложнения в контактах с людьми, вызванные конкретной причиной: например, материальной.

Лев

Вплоть до позднего вечера можно давать волю чувствам, действовать в свободном режиме. Если вы получили много ярких впечатлений, узнали неожиданную новость или обзавелись новыми друзьями, у вас будет время, чтобы освоиться с переменами и успокоиться после волнений. В конце дня Львам придётся вернуться к работе, деловым контактам, каким-либо обязательствам. Не исключена срочная встреча или поездка.

Дева

Основные события ожидаются вечером. Днем Девам стоит заняться рутинной работой, привычными хлопотами или отдохнуть, поберечь силы. В конце дня вероятно возникновение срочного личного, профессионального или семейного дела. Его инициатором почти наверняка станет другой человек. Возможно, вам придется взять на себя ответственность за чужую инициативу, поставить границы чьей-то активности.

Весы

Неподходящий день для переговоров, заключения соглашений. Если ваши отношения с близкими людьми не в порядке, попытки исправить положение будут неудачными (либо дадут нестойкий, неудовлетворительный результат). В это время Весам не стоит работать с важной информацией. В начале дня вы рискуете совершить глупую ошибку по невнимательности, случайности. Возможны неожиданные повороты обстоятельств.

Скорпион

Вплоть до наступления вечера вы можете находиться в ленивом, расслабленном состоянии. Чтобы день не прошел впустую, побольше общайтесь с другими людьми. Если от дел уйти невозможно, позвольте себе свободный график, непринужденное поведение, откажитесь от жесткого расписания. Поздний вечер позволит Скорпионам мобилизовать силы, у вас может появиться новое вдохновение. Не исключен контакт с человеком издалека.

Стрелец

До наступления вечера постарайтесь завершить уже начатые процессы, не откладывайте ничего на конец дня. Запаситесь хладнокровием и выдержкой, иначе рискуете лечь спать в плохом настроении. В эти часы у Стрельцов возможна личная неудача, ссора с кем-то из близких, профессиональный конфликт, ухудшение самочувствия или предпосылки для таких ситуаций.

Козерог

Состояние неопределенности будет сопровождать Козерогов на протяжении почти всего дня. Увеличивается риск непредвиденных ситуаций, провоцирующих на раздражительность, капризность, конфликтность, нервозность. Вас может вывести из себя зависший компьютер, чужая необязательность, неожиданная просьба начальника или друга, меняющая ваши планы (наиболее высока вероятность подобных моментов утром).

Водолей

Если вы попробуете взяться за новое дело, то рискуете быстро оказаться в тупике. Вплоть до вечера вам могут мешать эмоциональность, рассеянность, вы можете чаще обычного отвлекаться на чужие проблемы (например, на дела своих друзей) или будете не в силах побороть свое любопытство к последним новостям. В конце дня у Водолеев возможны осложнения, вызванные плохим самочувствием, отсутствием нужного человека, чьим-либо отказом.

Рыбы

Вплоть до наступления позднего вечера Рыбам будет непросто собраться, сконцентрироваться. Отдыхайте или занимайтесь обычной работой (например, такой, которая позволяет действовать автоматически). Это подходящий момент для завершения какого-либо текущего дела. В конце дня появится боевой настрой, возможность сосредоточиться на конкретных планах.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.



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