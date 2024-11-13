Кто из детей получит стартовый капитал по проекту "Келешек"
Этим вопросом задалась депутат Вера Ким.
"Как уже раннее озвучивали, размер стартового образовательного капитала будет составлять 60 МРП. В этой связи у меня несколько вопросов. Если ребенку исполнилось 6, 7 и более лет, будет ли для него начислен стартовый капитал? И если у граждан счет в рамках действующей государственной образовательной накопительной системы, смогут ли они перейти на проект "Келешек" без потери всех накоплений и начисленных вознаграждений и получить стартовый образовательный капитал?" – спросила депутат.
Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов отметил, что в законопроекте предусмотрено начисление стартового капитала с 5 лет.
"Для детей, которым на момент принятия закона уже исполнилось 6, 7 и более лет, стартовый капитал не предусмотрен. Первая причина – мы смоделировали систему, и для накопления необходимой суммы на получение высшего образования в среднем требуется 13 лет. Меньший срок не позволит достичь поставленных индикаторов. Во-вторых, те счета, которые уже открыты, будут переходить, но стартовый капитал получат только дети, которым исполнилось 5 лет на момент принятия закона", – озвучил он.
Талгат Ешенкулов также подчеркнул, что при открытии вклада по достижении ребенком 5 лет на календарный год вкладчику от государства будет выплачен первоначальный взнос в размере 60 МРП для всех детей, а для детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот – 120 МРП.
Когда и как родители могут начать откладывать на образование детей по специальной накопительной системе "Келешек", мы писали здесь.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что соответствующий законопроект разработан и первые счета можно будет открывать уже к концу 2024 года.
Добровольная накопительная система "Келешек" позволит сделать высшее образование более доступным.