Кто из детей получит стартовый капитал по проекту "Келешек"

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов 13 ноября 2024 года на пленарном заседании рассказал, как будут начисляться деньги детям по проекту Единой добровольной накопительной системы "Келешек", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Этим вопросом задалась депутат Вера Ким.

"Как уже раннее озвучивали, размер стартового образовательного капитала будет составлять 60 МРП. В этой связи у меня несколько вопросов. Если ребенку исполнилось 6, 7 и более лет, будет ли для него начислен стартовый капитал? И если у граждан счет в рамках действующей государственной образовательной накопительной системы, смогут ли они перейти на проект "Келешек" без потери всех накоплений и начисленных вознаграждений и получить стартовый образовательный капитал?" – спросила депутат.

Вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов отметил, что в законопроекте предусмотрено начисление стартового капитала с 5 лет.

"Для детей, которым на момент принятия закона уже исполнилось 6, 7 и более лет, стартовый капитал не предусмотрен. Первая причина – мы смоделировали систему, и для накопления необходимой суммы на получение высшего образования в среднем требуется 13 лет. Меньший срок не позволит достичь поставленных индикаторов. Во-вторых, те счета, которые уже открыты, будут переходить, но стартовый капитал получат только дети, которым исполнилось 5 лет на момент принятия закона", – озвучил он.

Талгат Ешенкулов также подчеркнул, что при открытии вклада по достижении ребенком 5 лет на календарный год вкладчику от государства будет выплачен первоначальный взнос в размере 60 МРП для всех детей, а для детей, оставшихся без попечения родителей, и сирот – 120 МРП.

Когда и как родители могут начать откладывать на образование детей по специальной накопительной системе "Келешек", мы писали здесь.

Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал, что соответствующий законопроект разработан и первые счета можно будет открывать уже к концу 2024 года.

Добровольная накопительная система "Келешек" позволит сделать высшее образование более доступным.