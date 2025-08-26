#АЭС в Казахстане
Советы

Как не оглохнуть из-за наушников

Наушники, советы, врачи, здоровье , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 18:32 Фото: pixabay
Наушники могут стать причиной снижения слуха среди молодежи и людей старшего возраста. Оториноларинголог рассказал о том, как избежать проблем с ушами при использовании девайса, сообщает Zakon.kz.

По словам врача Рауля Тена, формула безопасного использования наушников – 60 на 60. То есть не более 60 минут подряд при силе звука не более 60% от максимума, объяснил врач.

"После часового использования наушников обязательно нужно сделать перерыв не менее чем на 20-30 минут. Всего в день должно быть не более двух-трех часов использования наушников с регулярными перерывами", – рассказал Тен "Радио 1".

Он добавил, что для детей до 14 лет ограничения более существенные, так как слух у них более уязвим. Иными словами, наушниками лучше пользоваться не более часа, причем следить за тем, чтобы громкость была умеренной.

Вместе с тем самыми безопасными эксперт назвал полноразмерные накладные наушники с шумоподавлением. Тогда как наушники-затычки, напротив, вредны: они направляют звук прямо на барабанную перепонку и создают герметичность, из-за чего звуковое давление усиливается.

А громкий звук вызывает необратимое повреждение волосковых сенсорных клеток во внутреннем ухе.

Ранее специалист дал ответ на извечный вопрос – почему после еды тянет в сон.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
