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Советы

Откуда берется ненависть к бывшим партнера – психолог

Откуда берется ненависть к бывшим партнера, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 08:56 Фото: pixabay
Люди часто относятся негативно к бывшим возлюбленным своего партнера, даже если никогда не встречались с ними лично. Оказывается, у этого явления есть вполне объяснимые причины, сообщает Zakon.kz.

Психологи утверждают, что это происходит, как минимум, по трем основным причинам.

  • Неуверенность в себе

Если вам не хватает уверенности, то может казаться, будто все бывшие – само совершенство. Добрые, умные, привлекательные, одним словом – идеальные. Поэтому вы не только начинаете постоянно сравнивать себя с ними, но также считать их угрозой вашим отношениям и задумываться, почему ваш партнер выбрал именно вас и любит ли он вас вообще.

  • Соперничество

Пытаясь продемонстрировать свое превосходство над "идеальными" бывшими, вы можете делать чтото, что вам несвойственно. И в результате ненавидите их еще больше, ведь именно изза них у вас возникает потребность постоянно доказывать свою крутость. По сути, в отношениях появляется "третий лишний", которого никак не получается выбросить из головы.

  • Ревность

Если вы не воспринимаете текущие отношения как надежные и безопасные, то начинаете ревновать партнера, перестаете ему доверять и переносите свои чувства на его бывших. Вместо того чтобы беспристрастно посмотреть на ситуацию, проанализировать, что именно служит триггером для ревности, и поговорить с партнером, вы обвиняете во всех проблемах других людей. И поэтому ненавидите их еще сильнее.

Ранее психолог раскрыл пять секретов первого свидания.

Аксинья Титова
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