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Как помочь партнеру вести здоровый образ жизни – психолог

Советы психолога, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2024 03:26 Фото: pixabay
Иногда партнеры по-разному относятся к фитнесу, правильному питанию и собственному здоровью. Один может стремится к регулярным тренировкам и здоровому питанию, в то время как вашему партнеру это не нужно. Психологи ответили что делать в такой ситуации на Zakon.kz.

По мнению психолога, чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо придерживаться следующих шагов:

1. Обсудите с партнером, почему он не меняет образ жизни

Легко обвинить другого в том, что он просто ленится. Но лучше воздержаться от упреков и спросить, почему ваш партнер не желает никаких изменений.

Может быть, он и так отлично себя чувствует. И не понимает, что хорошего получит, например, от занятий спортом. В подобных случаях все понятно: человеку не хватает мотивации.

Возможно, он просто не нашел активности, которая бы приносила ему удовольствие. Стоит вместе поискать варианты, которые будут для него комфортными и помогут сделать шаг к более здоровому образу жизни.

2. Предложите свою помощь

В самом начале главное – помочь близкому человеку найти мотивацию для занятий. У него наверняка есть цели или мечты, которые пока недостижимы. Подумайте вместе, сможет ли более здоровый образ жизни помочь ему к ним приблизиться.

3. Не критикуйте за бездействие — отмечайте успехи

Самые неэффективные инструменты влияния – критика и презрение. Ваш близкий человек – взрослый, который сам имеет право выбирать, что ему есть и как проводить время. Например, он каждый вечер открывает упаковку чипсов и берет баночку пива. Или наливает чай и достает из холодильника три эклера, а потом ложится на диван смотреть сериал. А начало здоровой жизни всё время откладывает до следующего понедельника.

Вы можете быть в ужасе от его привычек. Особенно от неспособности их поменять. Но высмеивать близкого или читать нравоучения – способ, который вряд ли добавит мотивации. Скорее, вы поссоритесь, а диван на беговую дорожку партнер все равно не поменяет. Поощрение и способность замечать успехи, даже самые маленькие, – более действенные инструменты.

4. Показывайте преимущества здоровых привычек на собственном примере

Ваши изменения могут стать для партнера самой хорошей мотивацией. Пусть он увидит, что катание на роликах или занятия йогой действительно прибавляют вам сил и энергии. И вам не нужно будет тратить слова, чтобы убедить его в пользе спорта и медитаций.

5. Ищите рецепты здоровых блюд, которые понравятся обоим

О питании стоит поговорить подробнее. Иногда бывает, что один из партнеров старается выбирать натуральные продукты и есть больше овощей и фруктов. Другой же говорит, что не очень любит шпинат, капусту и овсянку, а предложить ему на ужин тушеные баклажаны или творожную запеканку без сахара – лучший способ поссориться.

Не стоит совсем отказываться от любимой еды, даже если партнер не разделяет ваших вкусов. Иногда действительно лучше приготовить несколько разных блюд, причем сделать это вдвоем. Но будет здорово, если на вашем столе станет чаще появляться здоровая и вкусная пища, которую вы с удовольствием съедите вместе.

Ранее кардиолог назвала вредную утреннюю привычку, портящую весь день.

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