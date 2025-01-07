Пять секретов первого свидания раскрыл психолог

Первое свидание практически всегда вызывает эмоции и волнение, поскольку люди очень хотят понравиться друг другу и оправдать свои ожидания на долгожданной встрече. Как сделать встречу незабываемой – в материале Zakon.kz.

По мнению психолога Ольги Романив, есть пять важных условий, которые нужно соблюсти, чтобы первое свидание прошло идеально. Их она раскрыла в беседе с aif.ru.

Выбирайте правильное место для свидания

На первом свидании имеет значение все, включая подходящую атмосферу. Чтобы чувствовать себя увереннее и спокойнее, нужно выбирать место, где вы ощущаете душевный комфорт.

"Не бойтесь пересматривать поступающие от человека предложения и предлагать свои варианты. Если найти решение, которое полностью устраивает две стороны, шансы провести свидание в отличном настроении увеличатся", – говорит психолог.

Уделите внимание своему внешнему виду

Как известно, "встречают по одежке", а на свидании данное правило становится еще более актуальным. Никогда не назначайте встречу, если знаете, что не располагаете нужным количеством времени, чтобы подготовиться и привести себя в порядок. Также свидание стоит перенести, если вы планируете посетить его сразу после какого-то другого мероприятия: работы, учебы, похода по магазинам.

Готовьтесь к встрече без спешки, суеты, тщательно продумывая свой образ. Вы ведь не хотите второпях получить досадные казусы в виде отпечатавшейся на зубах помады или следов туши под глазами, мятой рубашки или грязной обуви?

Помните про искренность

Не играйте чуждой для себя роли, потому что подобный обман обязательно раскроется на втором, третьем или последующем свидании.

"Не стремитесь к подражанию или подстраиванию под запросы другого человека. Если вы не любите тайскую кухню, не являетесь геймером и не в восторге от отдыха на природе, не стоит подыгрывать и обманывать, притворяясь, что разделяете увлечения визави", – говорит психолог.

Попробуйте поискать точки соприкосновения и обязательно что-то найдете, но даже если нет – не расстраивайтесь, потому что вполне вероятно, что со временем кто-то в паре может обнаружить прелесть в предпочтениях и хобби другого.

Примите любые свои чувства

Чтобы справиться с возникшим волнением или даже настоящей паникой, не надо отрицать свои чувства и пытаться выглядеть героем или героиней.

"Примите собственные эмоции, потому что вы имеете полное право на них. Скажите себе вслух, что волнуетесь, потому что очень хотите понравиться, боитесь показаться скучным человеком или слишком долго не ходили на свидания. Это абсолютно нормально и естественно. Еще лучше, если вы сразу же на свидании спокойно и мягко сообщите человеку, что немножко волнуетесь", – советует специалист.

По ее мнению, честное признание своей эмоции заметно снимет напряжение. Скорее всего, в ответ прозвучит аналогичный ответ, и тогда можно волноваться вместе.

Не возлагайте на свидание больших надежд

Психолог предупреждает, что ожидания – очень опасная и разрушительная вещь прежде всего для нас самих, поэтому лучшее, что можно сделать в данном случае, это отказаться от них.

"Не надо возлагать на человека, сидящего напротив, ничего масштабного и уже примерять на него образ идеального семьянина. Именно желание сразу же сделать нового знакомого большой любовью на всю жизнь может в итоге сорвать встречу и свести новую на нет. Определите для себя, что идете на свидание, чтобы хорошо и весело провести время и ничего больше. Никто не в состоянии заглянуть в будущее, в чем и состоит прелесть первой встречи", – говорит специалист.

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