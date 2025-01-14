Как не разрушить отношения ссорами

Все пары разные и отношения выстраивают по-разному. К выяснению отношений тоже каждый подходит по-своему. Кто-то кричит и бьет посуду, а для кого-то даже повышение голоса – уже катастрофа. Но постоянный "штиль" может вызвать вопрос: живы ли их чувства, сообщает Zakon.kz.

Кандидат наук и писатель Диана Машкова дала советы, как же лучше правильно "выяснять отношения".

По ее словам, конфликты – это естественная и закономерная часть семейных отношений.

"Каждый день то новая ситуация, то поведение детей, то наше собственное нересурсное состояние "подбрасывают" новые поводы. Конфликты в семьях были, есть и будут – более того, они необходимы для развития отношений. Но при этом воздержаться от ссор с криками, оскорблениями и унижением можно вполне", – утверждает эксперт.

Многие согласятся, что отношения – самое ценное из того, что есть у человека. Общение с родными людьми способно подарить чувство радости и удовлетворения жизнью. Но что же мешает отношениям? Прежде всего наш образ мыслей и способ восприятия близкого человека.

"В браке необходимо как можно чаще напоминать себе о том, что когда-то мы полюбили этого человека, сами приняли решение вступить с ним в супружеский союз, а значит, видели в нем привлекательные черты и у нас было приятное время вместе", – цитирует эксперта Womanhit.

Однако с годами, в свете бытовых и прочих трудностей, понимание этого "притупляется". Поэтому стоит его время от времени в себе "возрождать". Вот что советует специалист для этого:

вспоминайте вместе то время, когда вам было хорошо вдвоем;

ходите на свидания друг с другом не реже раза в неделю;

тактильный контакт: старайтесь чаще обниматься и целоваться;

мечтайте вместе о том, как вы хотели бы провести время вдвоем, куда поехать, что нового попробовать и испытать.

Это оживляет отношения, позволяет внести нотки романтики в повседневную рутину, в которой без должного внимания погибнет любой, даже самый хороший, брак.

Какое поведение лучше избегать

Специалисты называют способы общения, которые способны разрушить даже самый надежный брак, "всадниками апокалипсиса". Если вы замечаете подобные проявления за собой, это повод серьезно поработать над внутренними убеждениями самостоятельно или с помощью специалиста. Иначе негативный способ мышления и общения с супругом неминуемо приведет к разрыву.

Откажитесь от критики

Если вам когда-то внушили, что это действенный способ изменить человека к лучшему, то жестоко обманули.

"Постоянная критика отталкивает. Рождает чувство обиды. Заставляет оправдываться и сопротивляться. Разрушает желание что-то менять. Человек, даже если и не признает их, знает о собственных недостатках. Но не так-то просто с ними справиться, если нет принятия и поддержки самых близких", – утверждает эксперт.

Не высказывайте презрения

Презрение – пожалуй, худший из всех способов коммуникаций.

"Отношения, в которых супруги не стараются беречь уважение друг к другу, фактически обречены. "Да что ты можешь", "Никогда у тебя не получится", "Что ты из себя представляешь", "Толку от тебя нет", "Всегда от тебя проблемы" и так далее – вот фразы-убийцы отношений. Если их в семье слышат еще и дети, то ущерб возрастает в геометрической прогрессии", – напоминает Диана Машкова.

Образ отца со слов матери формируется в сознании ребенка как слабый, постыдный, недостойный уважения. Ребенок страдает и от того, что у него "такой папа", и переносит эти качества на себя. Во взрослой жизни ему будет очень сложно относиться к самому себе с уважением, если речь о мальчике. И будет крайне трудно уважать своего супруга, если речь идет о девочке.

Не нападайте в ответ

Если вас серьезно задели, не спешите нападать в ответ. Это приведет к эскалации конфликта.

"Если мы сами стали объектом критики или презрения, пожалуй, лучшим способом будет обозначить твердо свою позицию: "Мне сейчас очень больно и обидно", "Я чувствую глубокую несправедливость", "Со мной нельзя так общаться". Выйти из зоны контакта и вернуться к разговору после спада накала страстей", – советует эксперт.

Чтобы остыть, можно выйти на прогулку, помедитировать, принять душ или заняться любимым хобби.

Отчуждение

Еще одна линия поведения. Не высказывать претензии, молчать (но так, чтобы понял – он виноват), уходить, хлопнув дверью. Увы, она тоже не укрепляет отношения. По словам нашего эксперта, у мужчин реакция отчуждения и игнорирования встречается чаще просто потому, что некоторые из них не умеют выражать свои чувства и переживания словами. Если в детстве мальчика воспитывали в парадигме "мужчины не плачут", "терпи, ты пацан", то во взрослом возрасте с неумением осознавать и выражать свои эмоции справиться крайне сложно. Иногда требуется помощь психотерапевта, за которой пока далеко не все мужчины готовы обращаться.

Учимся коммуницировать правильно

Осознанная работа над своими мыслями, чувствами и реакциями способна многое изменить в супружеских отношениях. Даже если эту работу поначалу ведет только один супруг, результаты все равно появятся. Вторая половинка всегда ощущает, как мы к нему относимся: с любовью, уважением, восхищением или с пренебрежением. Для того, чтобы "считать" подобное отношение, не нужно слов. Ссоры лишь выводят на поверхность то, что накопилось внутри.

"Главная задача – вовремя обсуждать сложные ситуации, честно говорить о своих психологических потребностях и проговаривать взаимные ожидания", – считает Диана Машкова.

Для грамотного ведения подобных разговоров стоит развивать в себе следующие навыки:

активное слушание. Не перебивайте супруга, не додумывайте за него, старайтесь не просто слышать, а вслушиваться и давать бережную обратную связь;

Не перебивайте супруга, не додумывайте за него, старайтесь не просто слышать, а вслушиваться и давать бережную обратную связь; я-сообщения. Старайтесь доносить свои мысли до супруга не через обвинение, а через призму своих чувств и переживаний, обязательно начиная предложение с "я" или "мне", "меня". Например, не "Опять в твоих вещах полный бардак", а "Мне очень неприятно, когда вещи в шкафу лежат кучей";

Старайтесь доносить свои мысли до супруга не через обвинение, а через призму своих чувств и переживаний, обязательно начиная предложение с "я" или "мне", "меня". Например, не "Опять в твоих вещах полный бардак", а "Мне очень неприятно, когда вещи в шкафу лежат кучей"; положительное подкрепление. Важно отмечать то, что у супруга уже получается. Имеет смысл говорить даже о самых крошечных положительных изменениях. И обязательно благодарить мужа за усилия. Это станет для него мотивацией.

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