Испытание для отношений: почему пары ссорятся в путешествиях

Отпуск может стать серьезной проверкой отношений. Почему возникают ссоры и как их избежать, рассказывает психолог и специалист по отношениям Константин Гапонов, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, ссоры во время отдыха – явный показатель проблем в отношениях.

Он выделил шесть основных причин. На первом месте находится несовпадение интересов.

В основном бывает, что муж любит отдыхать с палаткой в горах, а жена привыкла к отелям по системе "все включено". Один хочет поехать на экскурсии, а второй – целыми днями лежать у бассейна с коктейлем.

Далее в списке – дети.

"В отпуске взрослые освобождаются от работы, но обязанности родителей с них никто не снимает. И отдых омрачается тем, что эти обязанности надо исполнять". Константин Гапонов

Треть место занимают бытовые проблемы.

Часто ради экономии денег пара отказывается от отеля, где кормят, убирают, стирают и гладят, в пользу съемного жилья. На мужчине это почти никак не отражается, он об этом даже не задумывается, а вот для женщины это означает целый ворох задач.

Накопленные обиды занимают четвертое место.

"К сожалению, у большинства семей накапливаются мелкие обиды. Они накручиваются, никуда не деваются и потом выплескиваются на детей, соседей, коллег, потому что в обычные дни муж с женой не так часто контактируют. Им просто некогда. А в отпуске 24 на 7 они предоставлены друг другу, как говорится, нос к носу". Константин Гапонов

Пятое: разочарование в выборе.

Смена обстановки, как говорится в публикации издания "Пятый канал", высвечивает как прожектором все черты характера близкого человека. И если союз изначально был создан негармонично, партнер все чаще будет раздражать или разочаровывать.

Кризис среднего возраста у женщин замыкает топ причин.

В период от 35 до 45 лет у каждой женщины происходит переоценка жизненных ценностей.

"К сожалению, мало кто его понимает. Это период, когда девушка превращается в женщину. Она понимает, что она хочет и чего желает. И говорит: "Есть дети, работа, семья, родители, собачка, квартира. А где я?". Константин Гапонов

И поиск себя многократно увеличивает риск возникновения ссоры.

Как проработать проблемы в семье до поездки в отпуск

Первые три причины ссор, по мнению Гапонова, можно предотвратить или хотя бы быстро устранить.

"Их можно решить договоренностями или деньгами", – уверен психолог.

А вот многолетние обиды, увы, так быстро не исчезнут.

Если же в паре с самого начала был разлад в плане разных взглядов на жизнь и муж с женой имеют диаметрально противоположные взгляды, к сожалению, возможно, стоит задуматься о разводе.

Поэтому главное правило перед покупкой путевки – честно и открыто обсудить свои желания – куда поехать, где жить, как отдыхать.

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