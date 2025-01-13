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Как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера – психолог

Как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 02:59 Фото: pixabay
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни, сообщает Zakon.kz.

Научная публикация вышла в журнале Personal Relationships. Психологи и социологи из Чехии, Ирландии и США решили выяснить предпочитаемую разницу в возрасте в начале новых романтических отношений для мужчин и женщин. В основу работы легли данные почти 36 тысяч жителей 28 европейских стран и Израиля, которые поучаствовали в двух волнах исследовательского проекта Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE).

Анализ возрастных различий в парах на момент начала отношений показал, что 25-летние мужчины чаще выбирали спутниц примерно на три года моложе себя, то есть 22-летних. Женщины того же возраста, наоборот, были склонны встречаться с партнерами на три года старше, то есть с 28-летними мужчинами.

Отследив дальнейшие тенденции, ученые установили, что с годами представители мужского пола предпочитали завязывать отношения со все более молодыми женщинами. Возраст последних снижался на один год с каждыми пятью дополнительными годами жизни у мужчин.

Как с годами меняются предпочтения людей в плане возраста партнера, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 02:59

Фото: pixabay

Пропорционально расширялся и возрастной разрыв в паре. Таким образом, у 40-летних мужчин предпочитаемая разница в возрасте с новой партнершей увеличивалась до шести лет, у 50-летних – до восьми лет, у 60-летних – до 10 лет. В группе 70- и 80-летних мужчин расхождение достигало 12 и 14 лет.

Похожий, но менее выраженный эффект наблюдали у женщин: после 25 лет они начинали чаще выбирать более молодых мужчин для отношений. Каждые следующие 10 лет жизни у женщин добавляли примерно один год к возрастной разнице с новым романтическим партнером. На столько же уменьшался возраст мужчин.

Поскольку в молодости женщины преимущественно выбирали партнеров постарше, к 50-60 годам возрастные предпочтения у них смещались в сторону ровесников, а после 60 лет – мужчин моложе на полтора-два года.

Авторы исследования полагают, что выявленные тенденции в плане возраста партнеров связаны с широким спектром эволюционных и социокультурных факторов.

Ранее психологи рассказали, откуда берется ненависть к бывшим партнера.

Аксинья Титова
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