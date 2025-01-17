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Какой цвет в одежде по месяцу рождения может отпугнуть удачу

Месяц рождения и цвет одежды, какой цвет избегать, чтобы не привлечь неприятности, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 10:47 Фото: pixabay
Астролог, таролог и экстрасенс Белла Винкс уверена, что в зависимости от месяца, в котором человек родился, его энергия приобретает особенности. И определенные цвета в одежде могут как помогать человеку, так и портить ему жизнь, сообщает Zakon.kz.

Еще издревле люди верили, что определенные оттенки в одежде могут притягивать или отталкивать фортуну. Какие же цвета не стоит надевать на важные мероприятия, так как они могут все испортить, рассказала Белла Винкс.

Для рожденных в январе – месяце, управляемом строгим Сатурном, – неудачным цветом считается ярко-розовый. Он ассоциируется с легкомыслием и наивностью, что может противоречить серьезности и прагматизму, свойственным январским людям. Это создаст дисбаланс в энергетическом поле человека и привлечет неудачи в деловой сфере.

"Тот, кто пришел в этот мир в феврале, находится под влиянием Урана – планеты перемен и неожиданностей. Им следует избегать темно-зеленого".Белла Винкс

Этот оттенок, как рассказала Life.ru астролог, символизирует стабильность и традиционность и может сковывать природную гибкость февральских людей и их стремление к новому, приводя к застою и неудачам в реализации планов.

Мартовским людям, находящимся под покровительством воинственного Марса, не рекомендуется носить бледно-желтый. Этот пастельный оттенок ассоциируется с пассивностью и уязвимостью, что, согласно астрологии, гасит их энергию и решительность, делая мартовских людей более подверженными неудачам в конкурентной борьбе.

Если вы родились в апреле, то находитесь под влиянием Венеры – планеты любви и красоты. Для вас неудачным цветом считается грязно-оранжевый.

"Это оттенок застоя и увядания, он может диссонировать с вашим природным обаянием и жизнерадостностью, отталкивать удачу в любовных и творческих делах", – считает Белла Винкс.

Майским людям, находящимся под покровительством Меркурия, не рекомендуется носить тускло-серый. Он ассоциируется с рутиной и однообразием, и может подавлять вашу любознательность и стремление к развитию. Что точно станет препятствием на пути к успеху в интеллектуальной деятельности.

Рожденным в июне, также под влиянием Меркурия, следует избегать темно-коричневого. Это цвет консерватизма и замкнутости. Он может ограничивать коммуникабельность и способность адаптироваться к новым ситуациям, взамен привлекая к ним неудачи в общественной жизни.

Рожденным в июле людям покровительствует Луна – планета эмоций и интуиции. Для них неудачным цветом считается вызывающе-красный. Этот агрессивный оттенок может усиливать эмоциональность и перепады настроения, что приведет к конфликтам и неудачам в личных отношениях.

Для рожденных в августе под влиянием Солнца не рекомендуется носить матово-черный. Этот оттенок символизирует скрытность и пессимизм, что может затмевать природную яркость и лидерские качества "солнечных" людей.

Если вы родились в сентябре, то находитесь под покровительством Венеры. Вам не следует носить неоново-зеленый. Этот кричащий оттенок может диссонировать со стремлением к гармонии и эстетике, которое свойственно людям, рожденным в сентябре, что создаст дисбаланс и привлечет неудачи в сфере отношений и творчества.

Для рожденных в октябре под влиянием Венеры и Плутона неудачным цветом считается слишком яркий фиолетовый.

"Этот насыщенный оттенок может усиливать вашу склонность к драматизму и интенсивным переживаниям, что приведет к эмоциональному выгоранию и неудачам в личной жизни", – отметила Винкс.

Ноябрьским людям, находящимся под покровительством Марса и Плутона, не рекомендуется носить бежевый. Этот нейтральный цвет может подавлять их энергию, активность и стремление к преобразованиям, приводя к застою и неудачам в реализации амбициозных планов.

Если вы появились на свет в декабре, то находитесь под влиянием Юпитера, неудачным для вас считается кислотно-желтый.

"Этот резкий оттенок может диссонировать с вашим оптимизмом, стремлением к расширению горизонтов и духовным поискам, создавая внутренний конфликт и привлекая неудачи в сфере саморазвития", – говорит астролог.

В заключение Белла Винкс отметила, что цвет – это мощный инструмент воздействия на наше восприятие и настроение, но не стоит переоценивать его влияние на жизненные события. Главное – это ориентированность на внутренние ощущения, вера в себя, позитивный настрой и активные действия для достижения поставленных целей. Не бойтесь экспериментировать с цветом и носить то, что вам нравится, независимо от месяца вашего рождения.

Ранее астрологи рассказали, кому, согласно восточному гороскопу, 2025 год принесет финансовый успех. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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