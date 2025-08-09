#АЭС в Казахстане
Советы

Какой цвет одежды визуально омолаживает

модный совет, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 18:16 Фото: pixabay
Модный редактор Шейн Уотсон объяснила, какой цвет одежды визуально омолаживает человека, сообщает Zakon.kz.

Эксперт рассказал Daily Mail о том, что черный цвет на самом деле может прибавить возраста. Вместо него она предложила читателям обратить внимание на красные и оранжевые наряды, которые не только добавляют яркости внешности, но и визуально омолаживают.

По словам специалиста, носить красный можно не только на праздники, но и в повседневной жизни, купив, например, футболки или брюки упомянутого цвета.

Ранее известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов дал совет модницам, что носить в "переходный период из лета в осень".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
