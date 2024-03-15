Самые модные цвета одежды в 2024 году назвала стилист

Наиболее популярным в одежде цветом в 2024 году, по мнению стилиста, является нежно-голубой. Но есть и другие цвета, которые в новом сезоне в тренде, сообщает Zakon.kz.

Помимо одежды нежно-голубого цвета, в этом году в моде будет лавандовый цвет и другие оттенки, рассказала стилист Анна Скороходова Москве 24.

"Сегодня мне кажется наиболее популярным нежно-голубой. Это действительно очень красивый оттенок, который легко интегрируется как в весенне-летние образы, так и заменяет классический белый цвет", – отметила эксперт.

В тренде, по ее словам, и лавандовый цвет в предметах одежды. Он может быть и базовым, и выступать в качестве акцента.

"То есть мы можем смело надеть костюм в лавандовом оттенке. И это будет смотреться свежо, по весенне-летнему. Либо просто подобрать лавандовую сумку, шарф или сапоги", – сказала Скороходова.

На ежедневной основе можно в этом сезоне смело носить одежду зеленых оттенков: травянистый и фисташковый.

Еще один модный в 2024 году оттенок – мед с молоком, или "разбавленный желтый". Он красиво интегрируется в многослойные повседневные образы с, например, белыми кроссовками, бейсболкой и даже сумкой классического формата.

Стилист также отмечает коричневый цвет как альтернативу черному.

"Коричневый помогает не выглядеть слишком сурово даже в формальных, достаточно строгих образах. Зачастую именно этот навык стилизации необходим при каких-то переговорах. Также коричневый хорошо помогает жгучим брюнеткам, которых черный цвет делает похожими на представителя готического направления", – комментирует специалист.

Вишневый и бордо также будут актуальны в этом году. Можно создать образ, который целиком состоит из одного из этих цветов, или сочетать их с кожей, которая сегодня на пике популярности.

И еще один трендовый цвет – металлик.





"Я рекомендую интегрировать его именно в формате сумки либо обуви. Они станут яркими акцентами. Самым смелым можно собрать образ полностью в серебряном оттенке. Но он яркий, эпатажный и больше подойдет для торжественного мероприятия, а не для повседневного ношения", – заключила стилист.

А о том, какая одежда в моде весной 2024 года, вы можете почитать здесь.