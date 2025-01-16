Астрологи составили гороскоп на 16 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня усиливается потребность в необычных впечатлениях, дружеских контактах. Не ссорьтесь с прежними друзьями и партнерами. Даже если они отстранились от вас по какой-то причине, с ними вы никогда не попадете в беду. Ложный, непроверенный друг способен подвести вас, обмануть, втянуть в интригу или аферу, заставить работать на себя или на неизвестных вам людей.

Телец

Резко возрастает вероятность острых разногласий с партнером, вплоть до прямого конфликта. Вы можете считать другого человека ретроградом в связи с его приверженностью прежней тактике или методике, устаревшим ценностям. В это время вы можете обладать ранимым самолюбием, руководствоваться ложными ценностями, быть одержимы идеей призрачного прогресса, ложного новаторства.

Близнецы

Воздержитесь от любых финансовых инициатив. На протяжении всего дня Близнецов может преследовать идея обогащения, оригинального приумножения средств. Но увы, она почти наверняка окажется ложной, иллюзорной. Материальные потери в это время гораздо более вероятны, чем баснословные прибыли. От вас могут настоятельно потребовать срочного возврата долга.

Рак

Высока вероятность идеологических конфликтов. Прежнее творчество и новаторство могут отлично сочетаться для вас, но оказаться несовместимыми понятиями для тех, кто вас окружает. Вокруг вас могут кипеть нешуточные страсти, но, по сравнению с другими людьми, вы будете находиться в достаточно защищенном положении.

Лев

Даже если ваша точка зрения вполне оформилась, воздержитесь от ее обсуждения (по крайней мере, в недружелюбной среде). В это время трудно сохранять спокойствие, быть дипломатом, управлять своими эмоциями и порывами. Львам не рекомендуется бездействие, пассивное стандартное поведение, но и голову терять не следует. События этих суток могут держать вас в постоянном напряжении.

Дева

Не исключены волнения, вызванные последствиями творческой инициативы, поведением детей, разногласиями с другом, любовными или сексуальными приключениями. Ваш партнер может отличаться несдержанностью, чрезмерной напористостью. У Дев это неплохое время для рискованного эксперимента, но не стоит рассчитывать на материальную отдачу от него.

Весы

Постарайтесь не иметь конкурентов среди сослуживцев и друзей, а с теми, с кем складываются напряжённые отношения, сохранять дистанцию. Весам гораздо разумнее тратить силы на поддержание нейтралитета, чем на борьбу с невидимым противником. В это время могут активизироваться ваши скрытые недоброжелатели. Не исключено, что о вас вспомнят прежние враги. В этом случае они будут действовать нетривиально, упорно, изобретательно.

Скорпион

Ситуации этого дня способствуют вспыльчивости, гневливости, перерасходу физических и душевных сил. Постарайтесь не задевать больных мест своих собеседников (партнёров) и сами не обнаруживайте перед ними свои уязвимые стороны. В противном случае малейший намек на недовольство может перерасти в бурную ссору, и отделить правых от виноватых будет очень непросто. Это неподходящий день для переговоров.

Стрелец

Стрельцам желательно исключить любые необязательные начинания (финансовые, деловые, коммерческие), денежные расчеты. Ваша предприимчивость может обойтись вам дорого. В крайнем случае пользуйтесь проверенными способами и контактами, не соблазняйтесь ненужной новизной (если только не хотите провести опасный эксперимент). Отстаивая свою собственность, вы рискуете воевать в одиночку против целого сообщества.

Козерог

Будьте осторожнее в поездках, в управлении транспортными средствами. Козерогам не следует начинать важных дел, особенно связанных с перемещениями, перевозками, общением, учебой, добыванием или передачей информации. Коммерческие инициативы могут оказаться увлекательными, но принесут вам много хлопот и не слишком много прибыли.

Водолей

Вы можете быть одержимы своей новой целью. Постарайтесь согласовать своё видение будущего с семейными традициями, с планами других членов семьи, нуждами ребёнка или собственными бытовыми потребностями. Возможно, ваши домочадцы будут настаивать на прежнем образе жизни. Во второй половине дня у Водолеев возрастает конфликтность, обстановка становится более напряжённой.

Рыбы

Атмосфера дня склоняет Рыб к повышенной оригинальности, заставляет тянуться к современным, популярным, прогрессивным тенденциям. При этом вас могут интересовать не любые, а вполне конкретные люди (явления, изобретения, взгляды). Старайтесь контролировать свои симпатии, чтобы не обмануться. Стоит остерегаться ложных друзей или иллюзии новизны. Чрезмерную нестандартность могут продемонстрировать ваши дети.

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