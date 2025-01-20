Как похудеть и не лишиться зубов

Во время приведения тела в идеальную форму люди готовы на многое. Но врач-стоматолог с сожалением отмечает, что мало кто задумывается о том, как диеты сказываются на состоянии зубов и десен, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук Лилия Кузьменкова напоминает, что здоровье всего организма начинается со здоровья полости рта.

"При выборе режима питания оценивайте потенциальные риски и не пренебрегайте заботой о зубах и деснах. Подходите к похудению ответственно и всесторонне, чтобы вас радовало не только собственное стройное отражение в зеркале, но и красивая сияющая улыбка". Лилия Кузьменкова

Далее эксперт предлагает рассмотреть самые распространенные диеты и системы питания и понять, как изменится внешность, если начать придерживаться их.

Кето-диета

К примеру, продолжает Кузьменкова, кетогенное питание – это низкоуглеводная диета, при которой человек получает питательные вещества в основном из белков и жиров.

Сторонники кето-диеты любят ее за достаточно быстрый видимый эффект. К тому же уровень сахара и холестерина в крови заметно падает. Вроде бы одни плюсы! Но есть минус. Среди побочных эффектов – сухость и неприятный запах во рту.

Чтобы уйти от "побочки" кето-диеты, стоматолог Кузьменкова рекомендует следующее:

Пейте больше воды. Это нужно для выработки достаточного количества слюны и избавления от бактерий. Улучшите гигиену полости рта. Чистите зубы минимум два раза в день, а лучше после каждого приема пищи. Обязательно используйте зубную нить и ирригатор. Откажитесь от сладкой пищи и напитков. Углеводы в принципе должны быть по максимуму ограничены в такой диете. Но даже в газировке без сахара содержится фосфорная кислота, которая оказывает негативное влияние на зубную эмаль и вымывает кальций. Лучше пейте обычную воду или травяной чай. А если хочется порадовать себя чем-то сладким, выбирайте продукты, в которых содержатся только натуральные подсластители. Выделяйте время на регулярные профилактические осмотры у стоматолога.

Вегетарианство

Суть его заключается в полном или частичном отказе от пищи животного происхождения и замене ее на растительную. На веганской диете, как показывают исследования, люди худеют не слишком значительно (на 2-3 кг), и процесс потери веса продолжается недолго. Затем можно даже поправиться. Поэтому прибегать к этой системе питания лишь для того, чтобы похудеть, не следует.

В чем минус. Если с дефицитами витаминов, микроэлементов и аминокислот можно справиться благодаря пищевым добавкам, то проблема преждевременного стирания зубов сама не решится, поскольку растительная пища грубая и требует более тщательного пережевывания в сравнении с животной.

Если вы сторонник отказа от мяса, то для поддержания здоровья зубов старайтесь:

Следить за уровнем питательных веществ. Вовремя ликвидируйте дефицит. В первую очередь это касается кальция, витамина D и цинка, которые напрямую влияют на крепость зубов. Для предотвращения эрозии эмали сократите употребление кислотных продуктов. К ним относятся цитрусовые фрукты и напитки с газом. Кислые фрукты не кусайте, а порежьте и ешьте по кусочку, а кислые напитки пейте через трубочку. И после еды полоскайте рот. Поддерживайте нормальный уровень pH во рту. Для этого следует регулярно, каждые три-шесть месяцев, посещать стоматолога и сдавать анализ слюны. В случае отклонений незамедлительно начинайте корректировать рацион, усиливать гигиену и пользоваться специальными средствами.

Интервальное голодание

Эта диета, как отмечено в публикации АиФ, подразумевает большие интервалы между приемами пищи, которые могут доходить до 16 часов, при этом есть можно любые продукты в любом количестве. В чем минусы. Недостаток такого подхода заключается в сдвиге кислотно-щелочного баланса ротовой полости. Длительное голодание приводит к повышенной кислотности, которая негативно сказывается на здоровье зубной эмали и провоцирует ее разрушение.

Как снизить риски:

Полощите полость рта специальными растворами. Отдавайте предпочтение ополаскивателям с кальцием. Сократите употребление газированных напитков, которые провоцируют повышение кислотности в ротовой полости. Регулярно посещайте стоматолога для профессиональной чистки и отслеживания здоровья зубов и десен.

Средиземноморская диета

Это самый безопасный и полезный план питания, с точки зрения медицины. Она основана на ежедневном употреблении цельных продуктов растительного происхождения, которые насыщают организм клетчаткой, а также богата полезными жирами, антиоксидантами и витаминами. В рацион входят преимущественно оливковое масло холодного отжима, орехи, бобовые, рыба и морепродукты, а также фрукты и овощи.

В чем минусы. Эта диета наиболее сбалансированная, она благотворно влияет на здоровье полости рта, предотвращая появление кариеса и проблем с деснами.

Поэтому для приверженцев средиземноморской диеты нет специфичных советов для поддержания здоровья полости рта.

Им можно обойтись стандартными рекомендациями: соблюдать ежедневную тщательную гигиену, регулярно проходить профилактические осмотры у стоматолога и отказаться от курения.

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