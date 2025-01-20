Названы знаки зодиака, которым важно не упустить удачу в конце января

Таролог и рунолог Светлана Шери назвала знаки зодиака, представителям которых важно не упустить свою удачу в оставшиеся дни января, сообщает Zakon.kz.

Первые в списке Овны. Их ждет успех, победа и даже триумф. Может успешно "выстрелить" проект, удастся выгодно подать себя либо прорекламировать свою деятельность.

"А осуществится все за счет реализации их собственных возможностей, способностей и уверенности в себе. Надо только не упустить свой шанс, иначе потом придется пожалеть о том, что не сделано", – рассказала Москве 24 эксперт.

Далее идет Рак. Им, по словам Шери, остается лишь впустить удачу в свою жизнь – она уже стоит на пороге.

"Конец января принесет им новые возможности и различные варианты развития будущего. Причем им не надо бояться выбирать, ведь любые варианты окажутся хорошими, а еще обязательно будет приятный бонус". Светлана Шери

Следующие – Львы.

"Удачный период наступил и для Львов. Весь окружающий мир в это время будет им помогать. А конкретная помощь может прийти от старшего мужчины, руководства или от государства", – подчеркнула таролог.

Далее в списке Девы. Им сейчас важно обратиться к своему внутреннему миру, привести в порядок мысли и прислушаться к своей интуиции.

"Именно она никогда не обманет представителей этого знака зодиака. А сейчас может привести их к такому успеху, что они сами будут удивляться", – отметила Шери.

Следующе – Весы. Перед ними откроются широкие возможности. При этом им будет хватать энергии, сил и способностей на осуществление всего задуманного. Если не упустить свой шанс, можно сделать прорыв в самореализации и проявлении своих талантов.

"Кстати, спортсмены-Весы сейчас вполне могут установить новые спортивные рекорды", – добавила таролог.

Скорпионы, для которых удача ассоциируется с финансовой обеспеченностью, могут быть уверены – с деньгами у них все будет в порядке. Период благоприятен в плане удачных вложений, распределений финансов и инвестирования.

"Стрельцов же удача буквально подстерегает за углом, но не может набраться смелости к ним подойти, все выжидает подходящего момента. Надо постараться обратить на нее внимание, но не спугнуть", – посоветовала Шери.

Что касается остальных знаков, то Тельцам в конце января надо смириться с тем, что их удача пока отдыхает.

"Им и самим сейчас не мешает отдохнуть, устроить передышку в делах, взять временную паузу. Пока не время суетиться и что-то менять, надо просто расслабиться и плыть по течению. В данном случае это окажется не слабостью и бездеятельностью, а проявлением мудрости", – отметила таролог.

Близнецы будут заслуженно занимать прочное стабильное положение. Но если возникнет ощущение, что действия чем-то ограничиваются, важно будет обратиться за помощью к более компетентным специалистам, чтобы не потерять независимость, посоветовала эксперт.

"У Козерогов в ближайшее время может осуществиться то, о чем они мечтали и что загадывали в новогоднюю ночь. Однако есть риск, что исполнится все не совсем так, как того хотелось". Светлана Шери

А вот кому сейчас надо быть особенно осторожными в желании привлечь удачу на свою сторону, так это Водолеям.

"Их положение непредсказуемо, и в любой момент все может повернуться как в благоприятную, так и в неблагоприятную сторону. Сейчас лучше не рисковать, а постараться удержать равновесие хотя бы на прежнем уровне", – предупредила Шери.

У Рыб же наступило время умиротворения и спокойствия, все плохое закончилось. Важно собраться с мыслями, силами и вступить в новый период обновленными. А удача обязательно придет к ним, просто не сейчас, заключила таролог.

А о том, как пройдет сегодняшний понедельник, 20 января, для всех знаков зодиака, можно почитать здесь.