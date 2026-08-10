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Советы

Названы знаки зодиака, которые вот-вот поймают удачу за хвост

Русал, мужчина, вода, хвост, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 08:28 Фото: magnific
10 августа 2026 года три знака зодиака привлекут к себе много удачи и благополучия, когда Венера образует тригон с Плутоном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание YourTango, в этот наполненный позитивом и исполняющий желания период они не смогут не чувствовать себя счастливчиками.

Стрелец

С таким складом ума, как у вас, очень легко отвлечься. Ваш мозг работает с бешеной скоростью, и иногда все эти замечательные мысли в итоге просто витают в воздухе, ничего не делая. Но в понедельник все по-другому. Все начинается с одной маленькой идеи. Ваша правящая планета – Юпитер – даст вам уверенность, необходимую для того, чтобы в полной мере воспользоваться этой удачей.

Рыбы

Вы не из тех, кто сидит сложа руки, когда перед вами открываются новые возможности. Вместо этого, когда Венера и Плутон выстроятся в одну линию 10 августа, вы увидите открывающиеся перед вами возможности и воспользуетесь ими. Создается ощущение, что удача сама свалилась вам на голову, и вы намерены извлечь из этого максимум пользы.

Близнецы

Забавно, что иногда вы считаете себя самым удачливым человеком на свете, а иногда думаете, что удача совсем обошла вас стороной. Таков уж характер Близнецов, и это нормально. В понедельник у вас есть много поводов для благодарности. Вас ждут отличные новости, и это обязательно вызовет у вас улыбку. Удача на вашей стороне, и вас ждет везение.

Ранее стало известно, что четыре знака зодиака получат награду за страдания после восьми лет хаоса и разочарований.

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Аксинья Титова
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