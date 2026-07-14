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Советы

В какие часы лучше спать днем, чтобы чувствовать себя бодрее

в какие часы лучше спать днем, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 19:01 Фото: magnific
Короткий дневной сон способен не только вернуть бодрость, но и улучшить концентрацию, настроение и работоспособность. Однако, как утверждают специалисты, максимальную пользу он приносит только в определенные часы, сообщает Zakon.kz.

Диетолог и нутрициолог Даниэль Смайли рассказала в беседе с изданием EatingWell, что оптимальным временем для дневного отдыха считается промежуток с 13:00 до 15:00. По ее словам, именно в этот период организм естественным образом испытывает спад энергии, поэтому непродолжительный сон помогает восстановить силы, не нарушая режим ночного отдыха.

Эксперт рекомендует спать от 10 до 30 минут.

Такой отдых, по ее словам, позволяет почувствовать прилив энергии, повысить внимательность и сохранить высокую продуктивность до конца дня.

Кроме того, исследования показывают, что даже непродолжительный дневной сон помогает организму быстрее восстановиться после интенсивной умственной нагрузки и положительно влияет на эмоциональное состояние.

При этом Смайли подчеркнула, что дневной сон не должен становиться заменой полноценному ночному отдыху. По ее словам, именно качественный сон ночью остается главным условием для поддержания здоровья и хорошего самочувствия.

Ранее мы сообщали, что ученые разработали "умную" пленку для борьбы с инфекциями кожи.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
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