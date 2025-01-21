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Советы

Гороскоп на 21 января

Гороскоп, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 05:44 Фото: pixabay
Астрологи составили гороскоп на 21 января для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Сегодня будьте внимательны к своим словам и поступкам, так как их результат может негативно отразиться на вашей репутации.

Телец

Сконцентрируйте всю свою энергию на достижении основной цели, хватит размениваться по мелочам. Любого рода компромиссы лишь помешают вам сегодня.

Близнецы

Сегодня вы будете готовы к свершению подвигов и сворачиванию гор. Будет преступлением потратить этот заряд энергии на пустяки.

Рак

Сегодня вы будете не только предприимчивы, но и весьма удачливы. Вы сумеете обернуть в свою пользу любую ситуацию, с которой вам придется столкнуться, какой бы ужас она не вызвала поначалу.

Лев

Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.

Дева

Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.

Весы

Спланировав этот день – не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.

Скорпион

Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся.

Стрелец

Сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто кроме вас о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.

Козерог

Окунитесь в сегодняшний день, ведь он будет столь увлекательным, что вам не потребуется скучать и строить планы на будущее или, что хуже, углубляться в размышления о бессмысленности жизни.

Водолей

Сегодняшний день предоставит вам возможность быть беззаботным и доставит пару-тройку поводов для радости. Однако обязанностями все-таки пренебрегать не следует.

Рыбы

Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.

А, если вам сегодня взгрустнется, вспомните польского политика. Он прибыл на мероприятие с участием Дональда Трампа без личных документов и рассмешил интернет-пользователей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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