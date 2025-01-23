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Чем опасен "пивной живот"

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 23:48 Фото: pexels
Врач-диетолог Андрей Бобровский предупредил, что "пивной живот" очень опасен, потому что внутри брюшной полости он отрицательно влияет на многие внутренние органы и на многие процессы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Радио 1" эксперт уточнил, что основную опасность предоставляет большое отложение висцерального жира, который находится внутри брюшной полости.

"Есть даже в медицине такое заболевание, которое называется "метаболический синдром" – это целый спектр разных болезней, которые связаны с жиром в области брюшной полости", – рассказал диетолог.

Бобровский отметил, что пиво влияет на появление живота только в своей калорийности, хотя не считается самым калорийным алкогольным напитком – его калорийность составляет 40-50 килокалорий на 100 г.

"Но пиво очень часто употребляется с высококалорийными закусками: чипсы, соусы, орешки. Соль, содержащаяся в этих закусках, плохо влияет на здоровье тоже. То есть причина появления "пивного живота" заключается в избыточном потреблении калорий", – заключил диетолог.

Между тем, по мнению врача-диетолога Софьи Елиашевич, висцеральный жир в небольшом количестве необходим организму, однако его избыток может спровоцировать появление серьезных проблем со здоровьем

Ранее Елена Малышева призвала внимательно читать этикетки на продуктах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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