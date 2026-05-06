Советы

Что скрывает "пивной живот" и почему он опасен

живот, руки, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2026 16:36 Фото: pexels
"Пивной живот" является проявлением абдоминального (висцерального) ожирения и может представлять опасность для сердца, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук Татьяна Пинчук рассказывает, что согласно исследованиям: высокое соотношение окружности талии к бедрам, характерное для висцерального ожирения, связано с более выраженными изменениями в работе сердца, чем повышенный индекс массы тела.

Иными словами, форма тела может быть более значимым фактором риска, чем цифра на весах.

Медик в продолжении разговора с изданием РБК Life отметила, что в организме существует два типа жировой ткани:

"Подкожный жир, расположенный на бедрах и руках, выполняет в основном функцию "энергетического резерва". Висцеральный жир, накапливающийся в брюшной полости вокруг внутренних органов и сердца, напротив, является активной метаболической тканью".

Именно эпикардиальный жир, по ее словам, находящийся на поверхности сердца, может оказывать негативное влияние на его работу. Он вырабатывает биологически активные вещества, усиливающие воспалительные процессы и нарушающие функции сердечной мышцы.

Пинчук пояснила, что избыток жирных кислот, поступающих в сердечную мышцу, приводит к образованию токсичных соединений, повреждению клеточных структур и развитию окислительного стресса. В результате сердцу становится сложнее нормально сокращаться.

Также специалист добавила, что гормональные особенности влияют на распределение жира в организме: у женщин репродуктивного возраста эстрогены способствуют накоплению подкожного жира, тогда как у мужчин чаще формируется висцеральный. После менопаузы у женщин эти различия сглаживаются, и риски становятся сопоставимыми.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Немного ранее специалисты с сожалением уточняли, что в условиях современного ритма жизни сладкие газированные напитки, энергетические напитки, а также восстановленные соки стали распространенной частью ежедневного рациона.

