Елена Малышева призвала внимательно читать этикетки на продуктах

Известный российский врач-терапевт Елена Малышева опубликовала новое видео и посоветовала читать этикетки правильно. Ведущая телепрограммы "Жить здорово!" подробно рассказала, что обозначают отмеченные белки, жиры и углеводы на товаре, сообщает Zakon.kz.

К примеру, когда вы выбираете продукты, важно уделять внимание не только их составу, но и калорийности.

Вот, что стоит знать:

Калорийность чаще всего указывается на 100 граммов.

Например, если на упаковке написано "100 ккал на 100 г", а вы съедите 300 г, то это уже 300 ккал.

Белки, жиры, углеводы (БЖУ):

Белки – строительный материал для мышц, кожи, волос. Чем больше белка, тем сытнее продукт. Жиры – источник энергии. Полезные жиры (например, из орехов, рыбы, авокадо) необходимы организму. Но с ними важно не переборщить. Углеводы – быстрый источник энергии. Предпочтение лучше отдавать сложным углеводам (каши, овощи), а не сахару.

Порции могут обманывать!

Некоторые производители указывают калорийность на всю порцию.

Например, на упаковке может быть написано: "427 ккал на 180 г (2 блина)". И это важно учитывать, чтобы не съесть больше, чем планировали.

"Помните: БЖУ и калорийность – это не просто цифры на упаковке, а показатель того, сколько энергии вы получите. Будьте внимательны, осознанны и читайте этикетки правильно!" Елена Малышева

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