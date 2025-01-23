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Советы

Елена Малышева призвала внимательно читать этикетки на продуктах

Елена Малышева призвала внимательно читать этикетки, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 14:56 Фото: pexels
Известный российский врач-терапевт Елена Малышева опубликовала новое видео и посоветовала читать этикетки правильно. Ведущая телепрограммы "Жить здорово!" подробно рассказала, что обозначают отмеченные белки, жиры и углеводы на товаре, сообщает Zakon.kz.

К примеру, когда вы выбираете продукты, важно уделять внимание не только их составу, но и калорийности.

Вот, что стоит знать:

  • Калорийность чаще всего указывается на 100 граммов.

Например, если на упаковке написано "100 ккал на 100 г", а вы съедите 300 г, то это уже 300 ккал.

  • Белки, жиры, углеводы (БЖУ):
  1. Белки – строительный материал для мышц, кожи, волос. Чем больше белка, тем сытнее продукт.
  2. Жиры – источник энергии. Полезные жиры (например, из орехов, рыбы, авокадо) необходимы организму. Но с ними важно не переборщить.
  3. Углеводы – быстрый источник энергии. Предпочтение лучше отдавать сложным углеводам (каши, овощи), а не сахару.
  • Порции могут обманывать!

Некоторые производители указывают калорийность на всю порцию.

Например, на упаковке может быть написано: "427 ккал на 180 г (2 блина)". И это важно учитывать, чтобы не съесть больше, чем планировали.

"Помните: БЖУ и калорийность – это не просто цифры на упаковке, а показатель того, сколько энергии вы получите. Будьте внимательны, осознанны и читайте этикетки правильно!"Елена Малышева

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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