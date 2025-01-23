Елена Малышева призвала внимательно читать этикетки на продуктах
К примеру, когда вы выбираете продукты, важно уделять внимание не только их составу, но и калорийности.
Вот, что стоит знать:
- Калорийность чаще всего указывается на 100 граммов.
Например, если на упаковке написано "100 ккал на 100 г", а вы съедите 300 г, то это уже 300 ккал.
- Белки, жиры, углеводы (БЖУ):
- Белки – строительный материал для мышц, кожи, волос. Чем больше белка, тем сытнее продукт.
- Жиры – источник энергии. Полезные жиры (например, из орехов, рыбы, авокадо) необходимы организму. Но с ними важно не переборщить.
- Углеводы – быстрый источник энергии. Предпочтение лучше отдавать сложным углеводам (каши, овощи), а не сахару.
- Порции могут обманывать!
Некоторые производители указывают калорийность на всю порцию.
Например, на упаковке может быть написано: "427 ккал на 180 г (2 блина)". И это важно учитывать, чтобы не съесть больше, чем планировали.
"Помните: БЖУ и калорийность – это не просто цифры на упаковке, а показатель того, сколько энергии вы получите. Будьте внимательны, осознанны и читайте этикетки правильно!"Елена Малышева
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