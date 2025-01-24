Астрологический прогноз на 24 января

Астрологи составили прогноз для представителей всех знаков зодиака на 24 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Овен

В течение дня все больше усиливается власть мечтаний и фантазий. Игра воображения сегодня может управлять не только творческими процессами и личными взаимоотношениями, но и более материальными аспектами вашей жизни (например, денежными расходами). так что следите за своим кошельком, особенно в ходе ближней поездки или прогулки.

Телец

У Тельцов может появиться смутная неудовлетворенность своей жизнью, условиями существования, доходами, семейными процессами. Не принимайте все, что чувствуете, за чистую монету – возможно, вы и сами не знаете, чего хотите. Если вам дороги супружеские отношения или вы не хотите нарушать установившееся взаимопонимание с деловым партнером, воздержитесь от тесного взаимодействия в начале дня.

Близнецы

У Близнецов возрастает потребность в независимости, творческой свободе, раскрытии природных талантов и способностей. Может усилиться ваша чувственность, склонность к физическим наслаждениям. Вы будете испытывать сильную тягу к практическому эксперименту. В любовной жизни появляется тенденция к сомнениям, скрытности, двойственности, душевности, сентиментальности. Не исключены благотворительные порывы, приливы эмоций.

Рак

Не ждите повышенной работоспособности ни от себя, ни от своих коллег (подчиненных, партнеров). Если вам необходимо довести до конца сложное дело, вставайте пораньше и займитесь им прямо с утра. При этом помните, что материальная отдача от вложенных усилий может оказаться меньше, чем вам хотелось бы, а самочувствие способно резко ухудшиться.

Лев

От своего партнера или супруга вы рискуете так и не добиться деловитости, внятного ответа, четкой взвешенной позиции. Во второй половине дня и вплоть до позднего вечера вы можете сообща наслаждаться благами жизни, плодами совместных действий, но вряд ли у вас появится энергия для общего нового начинания. В начале дня Львам следует опасаться гневливости, ссор, а в конце дня – обмана, нечестности.

Дева

Материальный аспект ваших взаимоотношений с другими людьми приобретает не совсем реалистичный оттенок. Девам не стоит вкладывать средства в банк, в крупный проект, новое сотрудничество. Может дать положительный эффект завершение уже состоявшихся дел, осознание практической ценности совместного начинания.

Весы

Несмотря на то, что обстоятельства складываются для Весов успешно, вы будете несвободны от завышенных надежд и ожиданий, особенно материального плана. Коммерческий проект, начатый в эти сутки, при всех ваших стараниях и отличном потенциале будет непродуманным, вы рискуете руководствоваться ложными соображениями. На вас может оказать влияние сомнительная мораль, идеология.

Скорпион

Ранние утренние часы будут самым напряженным и взрывоопасным периодом суток у Скорпионов. В это время очень не желательно иметь дело с механизмами, совершать покупки и денежные операции, отправляться в поездку, тесно общаться с людьми, которые вас чем-то раздражают. Во второй половине суток вам будет трудно оценить свои материальные потребности или свой успех в материальном эквиваленте.

Стрелец

Ваш взгляд на будущее может оказаться не совсем верным. Скорее всего, вы будете преувеличивать те тенденции, о которых думаете, как положительные, так и отрицательные. В это время Стрельцам не стоит пытаться предвидеть конкретные события, строить четкие, детальные планы.

Козерог

От совершения сделок, активных начинаний и действий в этот день Козерогам лучше отказаться. В начале дня постарайтесь избежать необходимости тратить деньги – вы можете израсходовать больше, чем нужно, потерять часть сбережений или купить неподходящую, бракованную вещь. В это время вас может одолеть скрытая тяга к благотворительности, которую вы будете трактовать весьма конкретно и материально.

Водолей

В первой половине дня избегайте гневливости, злопамятности, раздражительности, агрессивности. Если вы работали допоздна накануне, то вследствие перевозбуждения можете так и не лечь спать, несмотря на усталость. Вечером у Водолеев не исключена тяга к романтике. Вы можете захотеть снять стресс: в этом случае будьте умереннее в употреблении алкоголя.

Рыбы

Для ответственных, серьезных начинаний день не годится. В течение дня будут постепенно нарастать неуверенность или авантюризм в материальных вопросах. Рыбам не стоит давать деньги в долг – вы рискуете долго ждать возврата своих накоплений, а при дополнительных неблагоприятных обстоятельствах можете так и не дождаться своего должника.

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