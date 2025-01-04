Астрологический прогноз на 4 января

Астрологи составили гороскоп на 4 января 2025 года для всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Взаимная вежливость, корректность, услужливость еще никогда никому не вредили. А в этот день успех вашего диалога с другим человеком может зависеть прежде всего от этих качеств. Окажите собеседнику дополнительное внимание, посчитайтесь с его нуждами, привычками, капризами, ходом мыслей, расписанием. Будьте в меру общительны, снисходительны и дружелюбны.

Телец

Тельцам нужно внимательнее присматриваться к привычкам и вкусам других людей, прислушиваться к их мелким требованиям. Для достижения ваших текущих целей, налаживания личных или профессиональных отношений этого вполне хватит. Поверьте: вовремя оказанная любезность, ненавязчиво предоставленная полезная услуга, красиво и правильно оформленный документ приведут людей, с которыми вы общаетесь, в полный восторг.

Близнецы

Близнецы могут получить известие или приглашение из-за рубежа, предложение о сотрудничестве, полезную деловую информацию. Мелкие удачи и достижения способны в это время доставить вам много приятного (например, они могут стать свидетельством вашего успеха, подтверждением вашего профессионализма или поводом лишний раз продемонстрировать свою личную привлекательность).

Рак

День удачен для деловых, профессиональных контактов. Сухой официальный стиль общения можно разбавить дополнительной любезностью (например, вовремя ввернуть комплимент, одобрить хорошую работу, выразить надежду на понимание и плодотворное сотрудничество). Не стесняйтесь говорить с начальством о своей зарплате, если для этого складываются хотя бы минимальные подходящие условия.

Лев

Вы поступите разумно, если начнете продвигаться к будущему короткими перебежками, а не семимильными шагами. День хорош для дружеского, родственного и профессионального общения. Праздные разговоры в это время не приветствуются. Зато деловые контакты могут протекать в неожиданно комфортной обстановке, в приятной психологической атмосфере. У Львов возможна удача в мелких неформальных начинаниях.

Дева

Мысли Дев вертятся вокруг полезных или приятных мелочей. День подходит для приватного общения с коллегами и знакомыми, для обмена мнениями с родственниками, коротких деловых поездок, для поддержания служебных контактов, выполнения долга перед родителями. Возможно получение хорошего практического совета.

Весы

Замечательный день, когда почти все события развиваются в соответствии с вашими вкусами и пожеланиями. Контакты личного свойства могут занимать львиную долю вашего внимания, особенно если вы озабочены делами своего ребёнка или переживаете яркий любовный роман. В этом случае, вы можете смело подводить некоторые итоги общения с дорогим вам существом и даже пробовать строить небольшие новые планы.

Скорпион

Подходящее время для тщательной, детальной оценки своего материального положения. Можно навести ясность и порядок в профессиональных доходах: например, поговорить с непосредственным начальством о принципах оплаты вашего труда. У Скорпионов будут удачными мелкие траты, особенно если они производятся в соответствии с ранее принятым планом, по определённой системе.

Стрелец

В это время для Стрельцов важны любые мелочи и детали. Используйте свою наблюдательность, чтобы не пропустить нечто важное. Если вам недостает собранности, практичности, навыков работы с информацией, вы не привыкли или не умеете систематизировать какие-либо данные, не бойтесь обращаться за советом и помощью к партнёру, начальнику, спутнику (спутнице) жизни, давнему консультанту (врачу, юристу).

Козерог

Хорошее время для домашнего уединения. Вы наверняка найдете, чем заняться, даже если надолго останетесь в пустой квартире. Этот день прекрасно подходит Козерогам для планомерного решения разнообразных деловых и бытовых вопросов. Можно смело обсуждать текущие планы, связанные с домом, семьей, хозяйством, недвижимостью, оплатой труда, страховкой, выплатой пенсии или другого денежного пособия.

Водолей

Удачный момент для гармонизации общего состояния организма, для улучшения настроения. Водолеям можно позволить себе отдых в спокойной обстановке. Если вы любите свою работу, то начнете чувствовать себя более уверенно, вернувшись к привычным занятиям и связям, к рабочему месту или профессиональным обязанностям. Это время приятных контактов.

Рыбы

Рыбам пора подумать о повседневной рутине, немного остыть после праздничных мероприятий. Это будет полезно и для вашего здоровья, и для вашей карьеры. Отличный день для вхождения в рабочий ритм, общения с непосредственным начальством. Это также подходящее время для визита к врачу, начала несложных лечебных или профилактических мероприятий.

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