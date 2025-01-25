Близнецам – деньги, Рыбам – любовь: гороскоп на 26 января

Астрологи составили воскресный гороскоп на 26 января для представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Любое мероприятие, связанное с домашними делами, бытом, личными отношениями, лучше перенести на первую половину дня. В этот период суток вы будете наиболее работоспособны, энергичны, подвижны. На эту часть дня Овнам желательно перенести начинания, связанные с поправкой здоровья.

Телец

В любом диалоге постарайтесь не ориентироваться на одни только чувства и эстетические критерии. Обязательно делитесь с партнером или конкурентом информацией, предлагайте свои услуги, не отказывайтесь от совместной поездки, общего развлечения, используйте сходство интересов. Это смягчит остроту противостояния и конфликты.

Близнецы

За выполнение повседневных обязанностей, рутинной работы Близнецам лучше браться в первой половине дня. Скучные задачи в это время могут иметь дополнительную привлекательность. Благодаря такой тактике вы получите неожиданный положительный результат: например, лишний доход. После полудня вы будете менее энергичны, так как иссякнет ваше вдохновение.

Рак

Отличное время для общих инициатив, активного сотрудничества (в том числе с ярко выраженными элементами конкуренции, соперничества, борьбы). У Раков высока вероятность любовных приключений, финансовых авантюр. Может быть возобновлено полезное знакомство на отдаленной территории, вновь реанимирован прежний совместный проект.

Лев

В этот день у Львов возрастает вероятность острых проблем в любовных или супружеских отношениях, в интимной жизни. Постарайтесь не ставить в зависимость от них свою карьеру, достижение важных личных целей. Наиболее ясно ваша голова будет работать в первой половине суток. Это также более удачный период для коммерческих начинаний, для любой смелой, рискованной акции.

Дева

Ваша любовная жизнь может оказаться особенно насыщенной, полной ярких впечатлений. В это время возможны очень оригинальные инициативы в любви. Несмотря на их рискованность, они будут восприняты правильно и сделают любовное общение более запоминающимся. Это отличное время для рекламной акции, авантюры, распространения идей. Если вы нацелены на конкретный результат, лучше взяться за дело до полудня.

Весы

В ваших интересах встать пораньше и прямо с утра приняться за дела. Ваша карьера может пойти в гору благодаря прежним инициативам и заделам. Столкновения с сослуживцами или друзьями в это время могут быть использованы с умом, а лишняя агрессия будет быстро погашена. Это также удачный момент у Весов для начала лечения.

Скорпион

Чем сильнее Скорпионам нравится партнер, тем острее могут быть конфликты между ними. Возможно, непосредственным инициатором будете вы, но и другой человек не останется в долгу, особенно если вы заденете самолюбие вашей второй половинки, чувства, эстетические пристрастия, покуситесь на ее творческую свободу и личную независимость.

Стрелец

В первой половине дня ваши контакты с другими людьми, а также уединенные размышления будут иметь прямой результат в виде конкретных действий. У Стрельцов это наиболее выгодное время для делового общения, для решения любых вопросов, требующих оперативности, энергичности, активного творческого подхода.

Козерог

Благодаря природной коммуникабельности вы можете показать себя с выгодной стороны, подчеркнуть свое личное обаяние, дружелюбие, оригинальность, образованность, необычные таланты. У Козерогов возможен успех в коммерческих начинаниях, учебе, спортивных занятиях, творческой деятельности, в сфере туризма, рекламы, в области искусства.

Водолей

Постарайтесь управлять своими чувствами, иначе они начнут управлять вами. Вашим основным побудительным мотивом может стать стремление довести до победного финала какое-либо давнее домашнее дело, добиться успеха в обществе, обратить на себя внимание начальства. Первая половина дня может стать у Водолеев напряженной, но и более результативной, или оставить после себя наиболее яркие впечатления.

Рыбы

День пробуждает в Рыбах тягу к прекрасному, а также потребность в любви и сексуальные инстинкты. Ваше вдохновение может быть вызвано желанием показать себя с выгодной стороны перед партнером. Возрастает стремление к необычной любовной истории, волнующим ощущениям. В это время также активизируется творческая жилка.

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