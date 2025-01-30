Риск и свободолюбие: гороскоп на 30 января
Овен
День напряженного труда. Во всяком случае ваши усилия не пропадут впустую. После интенсивной работы, повышенных нагрузок следует отдохнуть. У Овнов это неудачное время для хирургической операции, а также любых манипуляций (врачебных, косметических, бытовых), потенциально способных нанести вред, травму.
Телец
В это время обостряется соперничество любого рода. Такая ситуация может стать отличным началом спортивного или иного состязания. Но в личных контактах (например, супружеских) Тельцам лучше проявить всю дипломатичность, на какую вы способны, иначе не исключается скандал или разрыв.
Близнецы
В это время рискованные действия могут притягивать Близнецов как магнитом. Контролировать свои желания, намерения и поступки в этот день непросто, впрочем, как и чужие инициативы. Ваша тактика может определяться чувственностью, финансовыми аппетитами, какими-либо неотложными, острыми потребностями. Ориентируйтесь не только на личные нужды, но и думайте о других.
Рак
День открывает перед Раками великолепные возможности, позволяет действовать в привычном и даже приятном вам режиме. Трудности могут озадачить вас, но не напугать. Борьба самолюбия или авторитетов закончится для вас удовлетворительно. В то же время для достижения нужного результата вам придется стать энергичнее, настойчивее, чаще прибегать к нестандартным ходам.
Лев
В это время Львы вполне способны проигнорировать прогрессивный путь, чужой оригинальный совет и придерживаться старой тактики, которая кажется вам более актуальной. Чем больше вы заинтересованы в том, что делаете, тем выше вероятность перенапряжения, агрессивности, неуступчивости. Постарайтесь отдохнуть вечером.
Дева
Любые личные контакты в это время могут превратиться в увлекательную игру и развиваться по ее законам. При желании вы сможете лично управлять ее ходом и даже создавать для участников некоторые правила (например, упорядочивающие, гармонизирующие обстановку). Прекрасный день у Дев для общения с детьми: ваш ребенок способен порадовать и удивить вас творческой неуемностью, изобретательностью.
Весы
Тайные инициативы и эксперименты, в том числе материальные и творческие, в это время не безопасны. От людей, в которых вы рассчитывали встретить коллег, помощников, единомышленников, на дружескую поддержку которых надеялись, вы рискуете получить неожиданную реакцию: например, критику, противодействие.
Скорпион
Исключительно важным становится ваше умение (и готовность) поддерживать нужный баланс интересов, инициатив, вкусов, мнений, самолюбия в ходе общения. Не торопитесь сокращать дистанцию и предлагать дружбу, если плохо знакомы со своим визави. Скорпионам не рекомендуется подписывать договоренности, фиксировать важные отношения.
Стрелец
В этот день Стрельцам будет непросто контролировать ситуацию. Возможно обострение личных конфликтов, бурного сведения счетов (в том числе на чисто материальной почве). Велик риск израсходовать много сил или средств, особенно в непривычных, неожиданных обстоятельствах. Возрастает вероятность срочных расходов.
Козерог
Общение с окружающими людьми может стать впечатляющим, но напряженным, особенно если собеседник неравнодушен к вам, а вы – к нему. Обмен мыслями, соображениями, информацией рискует превратиться в соперничество. Будьте хладнокровнее, приступая к решению новых задач или находясь в незнакомой обстановке.
Водолей
Выполнение домашних обязанностей может отнять львиную долю вашей личной энергии. Возможно очень сильное эмоциональное возбуждение, особенно в связи с новизной задач или переживаний. Водолеям желательно избегать вспыльчивости, раздражительности, а также физических травм и перерасхода сил.
Рыбы
У Рыб возрастает свободолюбие, стремление к независимости и творческому самопроявлению. Повышается интерес к делам детей, в том числе к их острым, насущным потребностям. Любовные контакты в это время сопровождаются яркими, запоминающимися событиями. Весьма вероятно, что инициатива знакомства или дальнейшего развития близких отношений будет принадлежать именно вам.
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