Риск и свободолюбие: гороскоп на 30 января

Астрологи составили гороскоп для представителей всех знаков зодиака на 30 января, сообщает Zakon.kz.

Овен

День напряженного труда. Во всяком случае ваши усилия не пропадут впустую. После интенсивной работы, повышенных нагрузок следует отдохнуть. У Овнов это неудачное время для хирургической операции, а также любых манипуляций (врачебных, косметических, бытовых), потенциально способных нанести вред, травму.

Телец

В это время обостряется соперничество любого рода. Такая ситуация может стать отличным началом спортивного или иного состязания. Но в личных контактах (например, супружеских) Тельцам лучше проявить всю дипломатичность, на какую вы способны, иначе не исключается скандал или разрыв.

Близнецы

В это время рискованные действия могут притягивать Близнецов как магнитом. Контролировать свои желания, намерения и поступки в этот день непросто, впрочем, как и чужие инициативы. Ваша тактика может определяться чувственностью, финансовыми аппетитами, какими-либо неотложными, острыми потребностями. Ориентируйтесь не только на личные нужды, но и думайте о других.

Рак

День открывает перед Раками великолепные возможности, позволяет действовать в привычном и даже приятном вам режиме. Трудности могут озадачить вас, но не напугать. Борьба самолюбия или авторитетов закончится для вас удовлетворительно. В то же время для достижения нужного результата вам придется стать энергичнее, настойчивее, чаще прибегать к нестандартным ходам.

Лев

В это время Львы вполне способны проигнорировать прогрессивный путь, чужой оригинальный совет и придерживаться старой тактики, которая кажется вам более актуальной. Чем больше вы заинтересованы в том, что делаете, тем выше вероятность перенапряжения, агрессивности, неуступчивости. Постарайтесь отдохнуть вечером.

Дева

Любые личные контакты в это время могут превратиться в увлекательную игру и развиваться по ее законам. При желании вы сможете лично управлять ее ходом и даже создавать для участников некоторые правила (например, упорядочивающие, гармонизирующие обстановку). Прекрасный день у Дев для общения с детьми: ваш ребенок способен порадовать и удивить вас творческой неуемностью, изобретательностью.

Весы

Тайные инициативы и эксперименты, в том числе материальные и творческие, в это время не безопасны. От людей, в которых вы рассчитывали встретить коллег, помощников, единомышленников, на дружескую поддержку которых надеялись, вы рискуете получить неожиданную реакцию: например, критику, противодействие.

Скорпион

Исключительно важным становится ваше умение (и готовность) поддерживать нужный баланс интересов, инициатив, вкусов, мнений, самолюбия в ходе общения. Не торопитесь сокращать дистанцию и предлагать дружбу, если плохо знакомы со своим визави. Скорпионам не рекомендуется подписывать договоренности, фиксировать важные отношения.

Стрелец

В этот день Стрельцам будет непросто контролировать ситуацию. Возможно обострение личных конфликтов, бурного сведения счетов (в том числе на чисто материальной почве). Велик риск израсходовать много сил или средств, особенно в непривычных, неожиданных обстоятельствах. Возрастает вероятность срочных расходов.

Козерог

Общение с окружающими людьми может стать впечатляющим, но напряженным, особенно если собеседник неравнодушен к вам, а вы – к нему. Обмен мыслями, соображениями, информацией рискует превратиться в соперничество. Будьте хладнокровнее, приступая к решению новых задач или находясь в незнакомой обстановке.

Водолей

Выполнение домашних обязанностей может отнять львиную долю вашей личной энергии. Возможно очень сильное эмоциональное возбуждение, особенно в связи с новизной задач или переживаний. Водолеям желательно избегать вспыльчивости, раздражительности, а также физических травм и перерасхода сил.

Рыбы

У Рыб возрастает свободолюбие, стремление к независимости и творческому самопроявлению. Повышается интерес к делам детей, в том числе к их острым, насущным потребностям. Любовные контакты в это время сопровождаются яркими, запоминающимися событиями. Весьма вероятно, что инициатива знакомства или дальнейшего развития близких отношений будет принадлежать именно вам.

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