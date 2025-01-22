Любовь и финансы: гороскоп на 22 января

Астрологи составили гороскоп на 22 января для представителей всех знаков зодиака, сообщает Zakon.kz.

Овен

Не оставайтесь сегодня без движения, постарайтесь разогнать кровь в жилах. Это придаст вам энергичности, взбодрит, заставит не только мечтать, но и совершать некоторые действия в конкретных направлениях. От новых важных начинаний, долговременных инициатив и договоренностей лучше отказаться. В этот день у Овнов могут проявиться необычные вкусы, пожелания, аппетиты. В материальных делах лучше опираться не столько на здравый смысл.

Телец

Короткая поездка принесет Тельцам удовольствие, позволит размяться или развеяться. Окружающие вас люди будут отличаться подвижностью, оперативностью, их можно смело просить о небольших услугах. Тема, которая вам интересна, в это время будет обсуждаться бурно, но недолго. Направление мыслей и действий не будет слишком постоянным. Иногда вы можете следовать своим собственным фантазиям.

Близнецы

Домашние дела, бытовые условия, отношения с домочадцами можно смело ставить в центр внимания. Приветствуются прямота и конкретность в близких связях. Вы можете вложить часть своих средств в решение семейных задач либо задуматься об этом, руководствуясь возвышенными, гуманными мотивами, необычными тайными соображениями.

Рак

День обещает стать вполне гармоничным. Если есть возможность, его лучше посвятить отдыху или свободной деятельности. Ракам не стоит браться за трудную ответственную работу. Можно пообщаться с детьми, взять их с собой на прогулку или какое-либо недолгое мероприятие. В любовных отношениях может появиться чуть больше теплоты.

Лев

У вас не появится никаких проблем в выполнении рутинной работы, если вы будете последовательно ставить себе короткие понятные задачи. В это время нет смысла стремиться сразу охватить большой круг проблем. Построение тщательно продуманного, разветвленного плана может оказаться невозможным в принципе. Несмотря на любопытство ко всему новому и неизведанному, Львам в этот день не стоит браться за незнакомые дела.

Дева

Активность вашего партнера может носить романтический характер. Деловая предприимчивость может оказаться бессмысленной или малорезультативной. Это неплохое время для личных контактов, включая супружеское общение. Искренность, прямота и теплота другого человека способны растопить лед в вашей душе.

Весы

В это время вас могут заинтересовать задачи, которые можно выполнить на едином дыхании. Точность, подробность, повышенная практичность и основательность вам не потребуются. У Весов возможно усиление интереса к делам, связанным с наследством, с оформлением страховки, с какими-либо домашними процессами.

Скорпион

Несмотря на уверенность в себе и своей правоте, намеки других людей на возможность альтернативного выбора, более оригинального пути способны посеять в вашей душе легкие сомнения. Скорпионам предпочтительнее направить внимание на дела, которые когда-то уже были начаты и теперь требуют активной доработки.

Стрелец

В этот день Стрельцам потребуется не столько выносливость, сколько одномоментный натиск, напор. Своей цели вы будете способны достичь одним рывком. Не исключено, что благодаря природной чувствительности вы будете остро ощущать некоторую несвоевременность своих инициатив, но все же это не повод, чтобы отказываться от каких бы то ни было действий, ведь попытка не пытка.

Козерог

Надежды, связанные с будущим, могут противоречить возможностям, которыми вы в настоящий момент обладаете, вашим профессиональным планами или материальному положению. Если вы чувствуете, что прямо реализовывать свои задумки еще не время и не место, не отказывайтесь от них окончательно, поговорите о них с друзьями и единомышленниками.

Водолей

Ваша энергия на протяжении всего дня будет подпитываться надеждой на будущее, некой мечтой или заманчивой перспективой. Не исключено, что у вас появится склонность схитрить, или действовать одновременно в двух разных направлениях. Но гнаться за двумя зайцами в это время нереально – гораздо вероятнее перебор вариантов в ходе решения одной задачи.

Рыбы

Рыбы могут добиться успеха в выполнении текущих дел, просто следуя своим естественным наклонностям. Есть возможность использовать альтернативные варианты. Часть вашего времени будет посвящена удовлетворению обычных потребностей. Также вы можете испытывать желание пойти наперекор существующим в обществе или в вашей семье традициям, генеральным направлениям. Однако до разрушительных действий дело вряд ли дойдет (скорее всего, это останется вашим настроением).

Ранее астрологи назвали четыре знака зодиака с самой сильной психикой.

