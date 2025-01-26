Кинолог раскрыл секрет собачьего удовольствия и рассказал, зачем гладить животных

Ни одна собака не откажется от лишнего внимания и ласки со стороны своего хозяина. Оказывается, у этого есть и более глубокие причины, чем просто удовольствие для животного, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью РИА "Новости" рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Поглаживания успокаивают собаку, помогают ей выстроить доверительные отношения с хозяином, наладить связь. Кроме того, когда тебя ласково гладят по бокам, это точно приносит удовольствие. Не отказывайте себе и питомцу в лишних тесных контактах в виде прикосновений. Это приносит пользу как собаке, так и хозяину, ведь давно доказано, что общение с любимцем помогает снять тревогу и избавиться от стресса", – сказал Голубев.

Он подчеркнул, что сеть кожных нейронов при поглаживании стимулирует у собаки выработку гормонов счастья – эндорфинов. Причем питомец может даже уснуть от удовольствия во время такого процесса.

Людям взаимодействие с собакой помогает избавиться от тревоги, гнева и других негативных эмоций, вызывает чувство спокойствия, снижает возбуждение и переключает фокус внимания, одним словом, поглаживания собаки помогут хозяину расслабиться и ненадолго забыть о будничной суете, отметил кинолог.

Также с помощью поглаживания хозяин может поощрять любимца, который нуждается в одобрении и ласке, за правильные действия. Когда собаку гладят, она понимает, чего от нее ждут и за что она будет поощрена.

"Поглаживания помогают снять тревогу и стресс у питомца. Собака расслабляется в обществе любимого хозяина в этот момент. Кроме того, в некоторых ситуациях поглаживания помогают собаке переключиться и перестать тревожиться. Например, в момент, когда питомец чего-то испугался, он может попросить убежище у хозяина. Разговор в спокойном тоне и поглаживания помогут вам успокоить любимца", – добавил кинолог.

В качестве еще одной причины, по которой собаки так любят поглаживания, он назвал инстинкты. Их дикие предки еще в щенячьем возрасте получали материнскую заботу через вылизывания. Этот процесс был похож на поглаживание, поэтому оно так нравится многим животным.

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