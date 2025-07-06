Кинолог рассказал о том, почему не стоит целовать собак

Российский кинолог Владимир Голубев считает, что ласка, которой одаривает хозяин свою собаку, необходима во время содержания животного, сообщает Zakon.kz.

Однако, по мнению специалиста, все должно быть в разумных пределах. Например, целование собаки положительно влияет на уровень гормона счастья серотонина, но больше никакой пользы не приносит и, наоборот, может иметь опасные последствия.

Об этом кинолог рассказал в интервью РИА Новости.

"Любой специалист, конечно, не сможет отрицать, что в целовании четвероногого друга есть определенные риски. Но, признаюсь честно, многие кинологи сами не могут устоять против подобного. Соблазн слишком велик. С другой стороны, проявляя аналогичную любовь по отношению к своим близким, всегда ли вы уверены, что человек не заразит вас чем-либо? В конечном счете выбор всегда лишь за вами", – отметил Голубев.

Он добавил, что в слюне собаки содержится множество бактерий, которые животные, даже вакцинированные и обработанные от паразитов, могут передавать человеку. Кинолог отметил, что организм здорового человека способен побороть большую часть из них, но людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом лучше воздержаться от тесного контакта с собакой.

Голубев напомнил, что если собака вдруг подобрала на улице мусор или экскременты, то целовать ее не стоит как минимум до гигиенической чистки полости рта. Также нужно позаботиться о собаке и воздержаться, если хозяин сам нездоров.

"Кроме того, если ваш питомец в принципе не терпит таких проявлений любви, то нельзя целовать и обнимать против его воли. А надо сказать, что подобные действия в принципе непривычны большинству собак от природы. Возможно, что животное лишь позволяет вам целовать его, потому что вам это доставляет радость. А ему это кажется странностью", – предупредил кинолог.

Он уточнил, что поцелуи с питомцем повышают уровень серотонина, гормона счастья, что укрепляет нервную систему и иммунитет в целом, тактильным собакам тоже, скорее всего, понравятся такие действия, и это укрепит связь между питомцем и хозяином.

"К сожалению, на этом аргументы "за" заканчиваются. Профессиональный кинолог всегда посоветует отучить собаку облизывать вас, даже если это решение разобьёт сердце всем участникам процесса. Лучше заменить поцелуи питомца на поглаживания", – рекомендует Голубев.

Тем, кто все же готов пойти на риски, он посоветовал избегать поцелуев с собакой в губы и нос, где скопление бактерий особенно велико. Шерсть, по словам кинолога, также может содержать разные патогены, но не в таком количестве. Кроме этого, он призвал следить за гигиеной и регулярной обработкой от паразитов своего четвероногого друга.

Ранее мы рассказывали, что некоторые собаки способны не только радовать своим поведением, но и поддерживать чистоту в доме. Специалисты назвали те породы, которые практически не линяют, не оставляют запаха и не пускают слюни.