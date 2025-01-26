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Советы

Календарь полнолуний на 2025 год: советы и запреты

Луна, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2025 14:05 Фото: pixabay
Всего в 2025 году будет двенадцать полнолуний – по одному на месяц. Каждое уникально и отличается особенной энергетикой, сообщает Zakon.kz.

Полнолуние появляется в результате расположения Земли между Солнцем и Луной. Люди могут наблюдать полный диск спутника планеты ночью, пишет URA.RU.

Продолжительность лунного цикла составляет примерно 30 дней. Растет диск Луны 15 дней. Пиком этого процесса становится полная форма объекта. В последующие дни видимая часть убывает. В завершение цикла ночное небо почти не освещается.

Первое полнолуние года уже состоялось 14 января и называлось Волчья Луна. В это время спутник Земли покинул созвездие Близнецов. Совместно с данным явлением произошло аномальное астрономическое событие – Луна закрыла видимость Марса.

"Это непростой период, в который может начаться множество недомолвок. Важно доверять интуиции и стать терпимее к знакомым, проявлять меньше суеты и избегать больших групп людей", – предупреждают астрологи.

Снежная Луна в феврале

Следующее полнолуние должно произойти 12 февраля 2025 года. Его можно будет наблюдать несколько дней. Луна в это время войдет в созвездие Льва.

"Снежная Луна" получила такое название от жителей Северной Америки, поскольку это время на территориях отличается сильными снегопадами. По традиции кельтов оно именовалось как "Ледяная Луна", в Китае – "Расцветающей Луной".

"Это время подходит для занятий творчеством и внедрением новых идей. Лучше долго не отдыхать от работы, не расслабляться и не прокрастинировать", – предупреждают астрологи.

Луна Червя в марте

Третье явление полной Луны случится 14 марта 2025 года. Луна будет также находиться в созвездии Льва. Можно будет увидеть первое микролуние. Диск спутника будет немного меньше и тусклее, чем обычно.

"Луна Червя" так названа, поскольку в это время с земли по традиции сходит снег и появляются земляные черви. Оно также известно в кельтской культуре как "Луна Ветров" и в китайской – как "Сонная Луна".

"В этот день нужно наблюдать за бюджетом, так как ожидаются финансовые трудности. Не стоит покупать дорогие незапланированные вещи – от них не будет желаемой пользы".

Розовая Луна в апреле

13 апреля 2025 года наступит второе микролуние, и Луна будет в созвездии Девы. Название происходит от индейского племени, в котором было дано из-за цветущих в апреле цветов шиловидного флокса.

Другое название – Пасхальная Луна, так как в этом году следует после весеннего равноденствия. У кельтов известно как Луна Роста, а в Китае – как Пионовая Луна.

"Апрельский день подойдет для романтических встреч. Рекомендуется насладиться ходом времени без спешки, быть в гармонии с собой, не вступая в конфликты. Все планы нужно обдумать и не нагружать день делами. Хорошо подойдут физические упреждения", – советуют астрологи.

Цветочная Луна в мае

12 мая ожидается третье и последнее микролуние 2025 года.

"Цветочная Луна" так была названа жителями Северной Америки. В мае активно зацветают растения. По кельтским традициям это Яркая Луна, по китайским – Драконья.

"В это время советуют заняться самоанализом, действовать уверенно и попробовать погасить долги. Новые знакомства не будут в радость, романтики тоже лучше избежать"

Клубничная Луна в июне

Появится на небе 11 июня 2025 года, когда придет в созвездие Змееносца. Название произошло от коренных американцев, собиравших в этот период урожай клубники. У кельтов это положение спутника именовали Лошадиной Луной, в Китае – Луной Лотоса.

"Заняться рекомендуется разрешением споров и раскрытием лжи. Под угрозой может быть здоровье, поэтому нужно за ним тщательно следить".

Оленья Луна в июле

Будет на небосводе 10 июля 2025 года в созвездии Стрельца. В этом месяце многие олени обретают рога, так и появилось название. В китайской культуре его называют Луной Голодных Духов, в кельтской – Луной Востребования.

"Стоит путешествовать в этот день и заняться недвижимостью, можно запланировать мероприятия".

Осетровая Луна в августе

Будет видна 9 августа 2025 года и совпадет с началом сбора урожая, поэтому также известна как Черешневая, Рисовая и Зерновая. Ключевое название исходит от осетра, встречающегося в реках в этот период.

Астрологи предупреждают о том, что в это время не стоит начинать значимые проекты и устраиваться на работу, а также закрывать сделки, брать деньги в долг.

Кукурузная Луна в сентябре

Дата явления – 7 сентября 2025 года. Название происходит от созревания кукурузы. В Китае – Луна Хризантемы, у кельтов – Поющая. Также 22 сентября будет осеннее равноденствие.

"В это время могут происходить недопонимания, которых лучше избегать. Стоит следить за словами и приходить к компромиссам", – предупреждают астрологи.

Урожайная Луна в октябре

Ожидается 7 октября, когда Луна придет в созвездие Рыб. В это время состоится и первое в году суперлуние, или Урожайная Луна. Оно возникает редко. В 2024 году их было всего четыре. В это время спутник ярче и больше. В Китае оно называется Любезной Луной.

Период отлично подходит для генеральной уборки.

Бобровая Луна в ноябре

Произойдет 5 ноября 2025 года. Луна будет находиться в созвездии Овна. Название выбрано из-за того, что у бобров в ноябре происходит постройка плотин. В Китае – Белая Луна, кельты называют ее Темной.

"Спокойствие станет важным в этот день. Лучше меньше общаться, это предотвратит конфликты", – считают астрологи.

Холодная Луна в декабре

Наступит 5 декабря 2025 года. Называется так из-за самых продолжительных ночей Северного полушария. В Китае – Горькая Луна. Холодная Луна текущего года будет последним полнолунием и суперлунием.

В эту дату, по мнению астрологов, полезно ходить на свидания и отдыхать, а также знакомиться с новыми людьми.

Ранее астролог Тамара Глоба назвала три знака, которые могут разбогатеть в феврале.

Андрей Дюсупов
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