#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
508.5
580.66
6.44
Советы

Клубничное полнолуние 11 июня 2025: чем опасно и что нельзя делать

Луна, клубника, поверья, приметы, астролог, запреты, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 13:46 Фото: pxhere
Клубничное полнолуние – не только яркое астрономическое явление, но и источник множества примет, передаваемых из поколения в поколение в разных культурах. Клубничная Луна взойдет над Землей 11 июня 2025 года Zakon.kz.

Стоит отметить, что полнолуние станет самым низким за ближайшие 18 лет, и визуально Луна будет казаться больше, чем обычно.

Согласно данным ученых, максимальной фазы Луна достигнет в 12:44 по казахстанскому времени.

Почему Луну 11 июня называют Клубничной

Название "Клубничная Луна" появилось в культурных традициях коренных народов Северной Америки. Они давали названию каждому полнолунию и так отслеживали времена года. Июньское полнолуние получило такое название, так как оно совпадало с сезоном сбора дикой клубники. Название "Клубничная луна" использовали племена алгонкинов, живущих на северо-востоке США, а также народы оджибве, дакота и лакота.

Что нельзя делать

По словам астролога Бориса Зака, в этот раз полнолуние состоится в знаке Стрельца. Поэтому 11 июня можно доделать важные дела, начатые в течение последних двух недель. Однако с 12 июня эксперт рекомендует снизить активность.

Астролог также рекомендует отложить на две недели расширение в бизнесе и покупку недвижимости, особенно за границей.

Что можно делать

Борис Зак, как отмечено в публикации издания Ura.ru, отметил, что период с полнолуния и ближайшие две недели очень благоприятен для решения юридических вопросов и вопросов, связанных с получением высшего образования.

В этот период, по словам астролога, важно соблюдать баланс между оптимизмом и здравым смыслом. Также крайне нежелательно играть в азартные игры и участвовать в любых авантюрах.

Еще в открытых источниках можно найти самые распространенные приметы и предрассудки:

  • Если в ночь клубники полнолуние загадать желание на ягоду – оно сбудется до конца лета. Считалось, что клубника усиливает чувственность и привлекает то, к чему лежит сердце.
  • Дождь на клубничное полнолуние – к щедрому урожаю зерна. Такой знак в народе воспринимался как благословение на будущий хлеб.
  • Увидеть розовый оттенок Луны – к большой любви или внезапному известию от того, кого давно не слышали. В то же время это могло означать пробуждение древних чувств или потребность отпустить.
  • Нельзя срывать ягоды в ночь полнолуния – иначе счастье "сорвешь" преждевременно. Это табу было среди сельских семей, которые считали, что первая ягода должна сама "упасть" в руки.
  • Если в ночь полнолуния приснится кто-то из прошлого – это знак, что нужно закрыть нерешенную эмоциональную историю. Сны на клубничное полнолуние считали особенно вещими.
  • Клубнику нельзя есть с гневом или в ссоре – она впитывает в себя эмоции. Народная магия предостерегает: ягода, съеденная в негативе, помнит и может передать это настроение дальше.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 13:46
Шиповников день: что можно и нельзя делать 6 июня

Ранее мы рассказывали, что кондиционер вовсе не враг, но без должного ухода он превращается в рассадник опасных микроорганизмов. Они могут стать не только источником неприятного запаха плесени, но и серьезных проблем со здоровьем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Грязный кондиционер может спровоцировать пневмонию
Советы
13:23, Сегодня
Грязный кондиционер может спровоцировать пневмонию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: