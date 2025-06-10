Клубничное полнолуние 11 июня 2025: чем опасно и что нельзя делать

Клубничное полнолуние – не только яркое астрономическое явление, но и источник множества примет, передаваемых из поколения в поколение в разных культурах. Клубничная Луна взойдет над Землей 11 июня 2025 года Zakon.kz.

Стоит отметить, что полнолуние станет самым низким за ближайшие 18 лет, и визуально Луна будет казаться больше, чем обычно.

Согласно данным ученых, максимальной фазы Луна достигнет в 12:44 по казахстанскому времени.

Почему Луну 11 июня называют Клубничной

Название "Клубничная Луна" появилось в культурных традициях коренных народов Северной Америки. Они давали названию каждому полнолунию и так отслеживали времена года. Июньское полнолуние получило такое название, так как оно совпадало с сезоном сбора дикой клубники. Название "Клубничная луна" использовали племена алгонкинов, живущих на северо-востоке США, а также народы оджибве, дакота и лакота.

Что нельзя делать

По словам астролога Бориса Зака, в этот раз полнолуние состоится в знаке Стрельца. Поэтому 11 июня можно доделать важные дела, начатые в течение последних двух недель. Однако с 12 июня эксперт рекомендует снизить активность.

Астролог также рекомендует отложить на две недели расширение в бизнесе и покупку недвижимости, особенно за границей.

Что можно делать

Борис Зак, как отмечено в публикации издания Ura.ru, отметил, что период с полнолуния и ближайшие две недели очень благоприятен для решения юридических вопросов и вопросов, связанных с получением высшего образования.

В этот период, по словам астролога, важно соблюдать баланс между оптимизмом и здравым смыслом. Также крайне нежелательно играть в азартные игры и участвовать в любых авантюрах.

Еще в открытых источниках можно найти самые распространенные приметы и предрассудки:

Если в ночь клубники полнолуние загадать желание на ягоду – оно сбудется до конца лета. Считалось, что клубника усиливает чувственность и привлекает то, к чему лежит сердце.

Дождь на клубничное полнолуние – к щедрому урожаю зерна. Такой знак в народе воспринимался как благословение на будущий хлеб.

Увидеть розовый оттенок Луны – к большой любви или внезапному известию от того, кого давно не слышали. В то же время это могло означать пробуждение древних чувств или потребность отпустить.

Нельзя срывать ягоды в ночь полнолуния – иначе счастье "сорвешь" преждевременно. Это табу было среди сельских семей, которые считали, что первая ягода должна сама "упасть" в руки.

Если в ночь полнолуния приснится кто-то из прошлого – это знак, что нужно закрыть нерешенную эмоциональную историю. Сны на клубничное полнолуние считали особенно вещими.

Клубнику нельзя есть с гневом или в ссоре – она впитывает в себя эмоции. Народная магия предостерегает: ягода, съеденная в негативе, помнит и может передать это настроение дальше.

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