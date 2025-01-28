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Илон Маск опубликовал топ-9 книг, которые должен прочитать каждый

Илон Маск, основатель SpaceX, директор Tesla, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 05:40 Фото: TED/Marla Aufmuth
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился списком девяти книг, которые помогут лучше ориентироваться в мире искусственного интеллекта, экономики, управлять людьми и коммуникациями, сообщает Zakon.kz.

В этот список вошли:

  • "Как контролировать искусственный интеллект", Рассел Стюарт;
  • "От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее", Питер Тиль и Блейк Мастерс;
  • "Торговцы сомнениями", Наоми Орескес и Эрик М. Конвей;
  • "Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта", Макс Тегмарк;
  • "Вселенная. Происхождение жизни, смысл нашего существования и огромный космос", Шон М. Кэрролл;
  • "Ложь. Почему говорить правду всегда лучше", Сэм Харрис;
  • "Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии", Ник Бостром;
  • "Исследование о природе и причинах богатства народов", Адам Смит;
  • "Радикальная прямота. Как управлять людьми, не теряя человечности", Скотт Ким.

Ранее Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа.

Аксинья Титова
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