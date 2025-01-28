Илон Маск опубликовал топ-9 книг, которые должен прочитать каждый
Фото: TED/Marla Aufmuth
Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился списком девяти книг, которые помогут лучше ориентироваться в мире искусственного интеллекта, экономики, управлять людьми и коммуникациями, сообщает Zakon.kz.
В этот список вошли:
- "Как контролировать искусственный интеллект", Рассел Стюарт;
- "От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее", Питер Тиль и Блейк Мастерс;
- "Торговцы сомнениями", Наоми Орескес и Эрик М. Конвей;
- "Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта", Макс Тегмарк;
- "Вселенная. Происхождение жизни, смысл нашего существования и огромный космос", Шон М. Кэрролл;
- "Ложь. Почему говорить правду всегда лучше", Сэм Харрис;
- "Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии", Ник Бостром;
- "Исследование о природе и причинах богатства народов", Адам Смит;
- "Радикальная прямота. Как управлять людьми, не теряя человечности", Скотт Ким.
Ранее Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа.
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