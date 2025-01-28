Илон Маск опубликовал топ-9 книг, которые должен прочитать каждый

Фото: TED/Marla Aufmuth

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск поделился списком девяти книг, которые помогут лучше ориентироваться в мире искусственного интеллекта, экономики, управлять людьми и коммуникациями, сообщает Zakon.kz.

В этот список вошли: "Как контролировать искусственный интеллект", Рассел Стюарт;

"От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее", Питер Тиль и Блейк Мастерс;

"Торговцы сомнениями", Наоми Орескес и Эрик М. Конвей;

"Жизнь 3.0. Быть человеком в эпоху искусственного интеллекта", Макс Тегмарк;

"Вселенная. Происхождение жизни, смысл нашего существования и огромный космос", Шон М. Кэрролл;

"Ложь. Почему говорить правду всегда лучше", Сэм Харрис;

"Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии", Ник Бостром;

"Исследование о природе и причинах богатства народов", Адам Смит;

"Радикальная прямота. Как управлять людьми, не теряя человечности", Скотт Ким. Ранее Илон Маск удалил скандальный жест из видео выступления на инаугурации Трампа.



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