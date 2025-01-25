Диета для долголетия: что есть, чтобы жить дольше

Диета, способствующая увеличению продолжительности жизни, включает бобовые, цельнозерновые продукты, свежие овощи, орехи и натуральные растительные масла, сообщает Zakon.kz.

Такое питание, в сочетании с ранним ужином, положительно влияет на здоровье, рассказал биогеронтолог и клеточный биолог Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии в интервью Daily Mail.

По его словам, чтобы снизить нагрузку на пищеварительную систему, ужин следует завершать минимум за три часа до сна. Поздний или "тяжелый" прием пищи с высоким содержанием жиров повышает уровень "плохого" холестерина, что негативно сказывается на здоровье сосудов.

"Плохой" холестерин переносится липопротеинами низкой плотности (ЛПНП), которые считаются наиболее опасными для сосудов, так как способствуют образованию атеросклеротических бляшек. Этот процесс, известный как атеросклероз, может привести к таким серьезным заболеваниям, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда и инсульт.

Для поддержания здоровья сосудов и улучшения липидного обмена рекомендуется включать в рацион легко усвояемые продукты: бобовые (горох, фасоль), цельнозерновые (например, коричневый рис и хлеб из муки грубого помола), свежие овощи, орехи, а также натуральные растительные масла, такие как оливковое.

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