Одно простое средство вернет ванне белизну за 10 минут: об этом многие знают

Ванные комнаты требуют много внимания и ухода. Находчивые домохозяйки знают эффективный способ вернуть ванне первозданный вид, используя подручные средства, сообщает Zakon.kz.

Так, как советуют специалисты, чтобы очистить ванну от налета и ржавчины, достаточно смешать полстакана теплой воды, три столовые ложки лимонной кислоты и одну столовую ложку геля для мытья посуды.

Далее полученную смесь следует нанести на поверхность ванной с помощью губки, уделяя особое внимание участкам с пятнами ржавчины. После этого рекомендуется оставить средство на десять минут. В результате налет размягчится, и его можно будет легко удалить жесткой губкой.

"Завершив процесс очищения, необходимо смыть остатки средства теплой водой и протереть поверхность насухо. Этот простой метод способен преобразить даже самую старую ванну", – отмечено в публикации "Стерлеград".

Также, если на поверхности ванной появился грибок, его также можно эффективно удалить с помощью доступных средств.

Для этого нужно смешать три чайные ложки порошка с небольшим количеством белизны до получения пастообразной консистенции. Полученную пасту следует нанести жесткой щеткой на пораженные участки и оставить на 15 минут.

После завершения действия средства плесень легко смоется под проточной водой, оставив ванну чистой и свежей.

Как заключают эксперты, эти простые советы помогут поддерживать вашу ванну в идеальном состоянии без использования агрессивной химии.

Ранее эксперты раскрыли простой и эффективный способ удалить пятна с ковра. Эти простые простые продукты найдутся в каждом доме.