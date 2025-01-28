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Эксперты раскрыли простой и эффективный способ удалить пятна с ковра

Эксперты раскрыли простой и эффективный способ удалить пятна с ковра, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 01:52 Фото: pixabay
Убрать въевшиеся пятна с ковра можно с помощью простых продуктов, которые найдутся в каждом доме, сообщает Zakon.kz.

Ою этом рассказали эксперты онлайн-издания "БелНовости".

Для эффективного и доступного средства понадобятся пищевая сода и картофельный крахмал. Перед использованием ковер следует хорошо замочить. Затем на одну половину покрытия равномерно наносится 750 граммов соды, а на другую — такое же количество крахмала.

Ковер оставляют в таком состоянии на час, чтобы сода и крахмал смогли впитать грязь и устранить неприятные запахи. После этого покрытие нужно тщательно почистить щеткой средней жесткости, выполняя как круговые, так и прямые движения. Как утверждают эксперты, сода и крахмал удаляются вместе с загрязнениями.

Завершающий этап — встряхнуть ковер на улице и пропылесосить его дома. Этот простой способ вернет ему чистоту и свежесть.

Однако специалисты предупреждают, что этот метод лучше применять для светлых ковров, так как на темных покрытиях может появиться налет.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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