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Советы

Для чего используют соду и соль в процессе стирки: не все об этом знают

Для чего используют соду и соль в процессе стирки: не все об этом знают, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 19:49 Фото: pexels
Современный выбор порошков и кондиционеров для стирки весьма велик. Каждая хозяйка выбирает бытовые средства на свой вкус. Впрочем, не стоит забывать и о доступных подручных средствах, с помощью которых можно добиться безупречной чистоты и мягкости белья, сообщает Zakon.kz.

Один из таких проверенных методов – добавление в стирку соды и соли.

Как отмечают специалисты, эти компоненты не только усиливают действие порошка, но и помогают сохранить цвет и структуру ткани.

Как сода улучшает качество стирки

Ее полезные свойства:

  • Удаляет неприятные запахи. Даже если порошок не справляется, сода нейтрализует резкие ароматы.
  • Смягчает воду. Жесткая вода снижает эффективность порошка, а сода помогает ему лучше растворяться.
  • Улучшает качество стирки. Благодаря мягкой воде моющие средства работают эффективнее.

Для достижения эффекта достаточно добавить 50 граммов соды прямо в барабан стиральной машины.

Зачем в стирку добавляют соль

Особенно полезна соль для темных вещей, так как:

  • Предотвращает выцветание. Со временем порошок оседает в волокнах ткани, из-за чего одежда теряет насыщенность цвета.
  • Помогает лучше выполоскать порошок. Соль предотвращает его скопление в ткани.

Лучше всего, как сказано в публикации издания "Стерлеград", использовать крупную поваренную соль. Достаточно добавить половину стакана прямо в барабан перед началом стирки.

Ранее мы рассказывали, что китайские автомобили продолжают набирать популярность среди казахстанцев, однако растет и число жалоб на их качество. В Комитете по защите прав потребителей подсказали, что делать, если попался "некачественный" автомобиль.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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