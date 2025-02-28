Для чего используют соду и соль в процессе стирки: не все об этом знают

Современный выбор порошков и кондиционеров для стирки весьма велик. Каждая хозяйка выбирает бытовые средства на свой вкус. Впрочем, не стоит забывать и о доступных подручных средствах, с помощью которых можно добиться безупречной чистоты и мягкости белья, сообщает Zakon.kz.

Один из таких проверенных методов – добавление в стирку соды и соли.

Как отмечают специалисты, эти компоненты не только усиливают действие порошка, но и помогают сохранить цвет и структуру ткани.

Как сода улучшает качество стирки

Ее полезные свойства:

Удаляет неприятные запахи. Даже если порошок не справляется, сода нейтрализует резкие ароматы.

Смягчает воду. Жесткая вода снижает эффективность порошка, а сода помогает ему лучше растворяться.

Улучшает качество стирки. Благодаря мягкой воде моющие средства работают эффективнее.

Для достижения эффекта достаточно добавить 50 граммов соды прямо в барабан стиральной машины.

Зачем в стирку добавляют соль

Особенно полезна соль для темных вещей, так как:

Предотвращает выцветание. Со временем порошок оседает в волокнах ткани, из-за чего одежда теряет насыщенность цвета.

Помогает лучше выполоскать порошок. Соль предотвращает его скопление в ткани.

Лучше всего, как сказано в публикации издания "Стерлеград", использовать крупную поваренную соль. Достаточно добавить половину стакана прямо в барабан перед началом стирки.

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