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Наука и технологии

Раскрыта неожиданная опасность жары для мозга

жара, погода, , фото - Новости Zakon.kz от 02.08.2025 09:35 Фото: pixabay
Повторяющееся воздействие высоких температур негативно влияет на способность детей к обучению, особенно – к освоению математики, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли австралийские исследователи из RMIT и Университета Нового Южного Уэльса. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Climate.

"В исследовании приняли участие почти 14,5 млн школьников из 61 страны. Анализ показал: дети, живущие и обучающиеся в жарком климате, хуже справляются с задачами, требующими логики, абстрактного мышления и концентрации. Такие навыки активно используются на уроках математики. В то же время способности к чтению и выполнению более простых заданий страдали в меньшей степени", – говорится в публикации.

Наиболее уязвимыми к жаре оказались ученики из малообеспеченных семей. Они чаще посещали школы без кондиционеров и не имели доступа к дополнительным занятиям для закрепления знаний. В результате именно у этой группы учащихся сильнее всего снижались когнитивные способности.

По словам ученых, в перспективе это может привести к увеличению образовательного разрыва между молодыми людьми. Исследователи также отметили, что обучение в неподходящих условиях может замедлить интеллектуальное развитие целых поколений и усилить социальное неравенство.

Авторы исследования призывают учитывать климатические факторы в образовательной политике. Среди возможных решений – модернизация систем охлаждения в школах и пересмотр подходов к организации учебного процесса в условиях глобального потепления.

Ранее известный стилист рассказал, какой одежде стоит отдать предпочтение, чтобы выглядеть модно во время жары.

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Андрей Дюсупов
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