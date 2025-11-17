Психолог объяснила, какие сигналы говорят о скором расставании

Психолог Сильвия Синтрано рассказала, как распознать скорый разрыв отношений, сообщает Zakon.kz.

В беседе с изданием Hola она отметила несколько явных "сигналов тревоги" в паре.

"Если время, проведенное порознь, приносит радость больше, чем тоску, – это повод задуматься", – говорит психолог.

Еще один сигнал – отсутствие настоящей привязанности и общения: когда разговоров почти нет, а эмоциональная близость уходит на второй план.

Синтрано также советует обращать внимание на отсутствие совместных планов, частые конфликты без попыток их разрешить и непримиримые позиции по важным вопросам – ситуации, в которых компромисс кажется невозможным.

И наконец, тревожный знак – частые фантазии о новой жизни или ощущение, что партнер больше не готов вкладывать усилия в сохранение отношений. По словам специалиста, именно эти признаки часто предвещают скорое расставание, даже если на первый взгляд все кажется "нормальным".

