Психолог раскрыла пользу ссор в отношениях

Психологи уверены, что словесные споры иногда помогают партнерам лучше понять друг друга, сообщает Zakon.kz.

Неожиданную пользу ссор для отношений раскрыла в интервью изданию Daily Mail психолог Мишель Лено.

Специалист объяснила, что продуктивные конфликты полезны потому, что обмен эмоциями, пусть и негативными, и выяснение истинных причин ссоры помогает партнерам укрепить эмоциональную связь и стать ближе друг к другу. По ее словам, это очень важная составляющая крепких отношений.

"Однако споры могут укрепить отношения, только если партнеры относятся друг к другу уважительно и разрешают проблемы до конца", – предупредила психолог.

В противном случае, по ее словам, неразрешенный конфликт только усилит напряженность в отношениях. Чтобы этого не произошло, Лено советует быть осторожными в выражениях, даже когда обуревают эмоции, и обязательно доходить до сути проблемы.

"Хотя пересказ друг другу горячей дискуссии и описание своих эмоций в процессе выяснения отношений и сразу после может показаться неразумным, иногда это необходимо для понимания того, почему вы вообще поссорились", – уточнила она.

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