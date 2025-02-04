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Весной 2025 года Овен, Телец, Лев и Козерог окажутся на пьедестале успеха

Весной 2025 года Овен, Телец, Лев и Козерог окажутся на пьедестале успеха, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 16:57 Фото: pexels
До весны остается чуть больше месяца. Астрологи уверены, что в этот переходный период между зимой и летом четыре знака зодиака станут счастливчиками. Именно они смогут насладиться роскошной жизнью, внезапными успехами и удачей, сообщает Zakon.kz.

Так, Овен первый в этом списке везунчиков. Этот амбициозный знак ощутит невероятный прилив энергии и сил, которые помогут ему преодолеть любые препятствия. Ему обеспечены рост доходов, успехи в карьере и даже внезапные счастливые события в личной жизни.

Телец почувствует благосклонность судьбы в финансовых вопросах. Венера, управительница этого знака, окажется в идеальной позиции, создавая условия для крупных приобретений и стабильного роста доходов. Возможны неожиданные бонусы, дорогие подарки и приятные сюрпризы.

Лев, находящийся под покровительством Солнца, в 2025 году окажется в центре внимания. Весна принесет ему признание, успех и новые возможности для самореализации. Именно весной, как сказано в публикации издания "Стерлеград", наступит момент, когда Вселенная даст ему ключи к заветным дверям.

Козерог, который привык добиваться всего тяжелым трудом, весной 2025 года будет приятно удивлен. Планеты создадут для него редкую возможность добиться желаемого с минимальными усилиями. Финансовая стабильность, карьерные перспективы и даже везение в личных делах сделают этот сезон для Козерогов особенным.

Ранее астрологи назвали четыре знака, для которых поддержка родителей – неотъемлемая часть их жизненных ценностей. Так, Рак, Телец, Козерог и Лев готовы жертвовать своим временем, личными интересами и даже финансовыми ресурсами ради тех, кто их вырастил.

Также есть забавный гороскоп для любителей шопинга. Астрологи назвали пять знаков зодиака, кто может уйти из магазина, даже не вспомнив, сколько денег там потрачено.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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