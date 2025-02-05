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Звезды сулят финансовые бонусы сразу трем знакам зодиака

Звезды сулят финансовые бонусы сразу трем знакам зодиака, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 17:43 Фото: pexels
Астрологи уверены, что в середине февраля 2025 года только три представителя зодиакального круга получат большой денежный подарок. В этот период звезды будут благосклонны именно к Тельцам, Львам и Козерогам, сообщает Zakon.kz.

Так, Телец – один из главных фаворитов. Возможно, они получат премию, возврат старого долга или выиграют в лотерею. Некоторые Тельцы могут получить подарок от родственников или значительную поддержку от влиятельных лиц.

Лев также окажется в центре денежного потока. Кто-то из Львов, как говорится в публикации издания "Стерлеград", может получить дорогостоящий подарок, возможно, украшение, гаджет или крупную сумму на личные нужды. Удачные сделки, бонусы и поощрения – все это будет способствовать финансовому росту.

Козерог же получит долгожданное вознаграждение за свои труды. Многие представители этого знака могут обнаружить на своем счету приятный сюрприз – это может быть как премия за проделанную работу, так и неожиданный перевод от старых клиентов или партнеров.

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Ранее везунчиками февраля специалисты называли Овна, Тельца, Льва и Стрельца.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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