Звезды сулят финансовые бонусы сразу трем знакам зодиака
Так, Телец – один из главных фаворитов. Возможно, они получат премию, возврат старого долга или выиграют в лотерею. Некоторые Тельцы могут получить подарок от родственников или значительную поддержку от влиятельных лиц.
Лев также окажется в центре денежного потока. Кто-то из Львов, как говорится в публикации издания "Стерлеград", может получить дорогостоящий подарок, возможно, украшение, гаджет или крупную сумму на личные нужды. Удачные сделки, бонусы и поощрения – все это будет способствовать финансовому росту.
Козерог же получит долгожданное вознаграждение за свои труды. Многие представители этого знака могут обнаружить на своем счету приятный сюрприз – это может быть как премия за проделанную работу, так и неожиданный перевод от старых клиентов или партнеров.
Ранее везунчиками февраля специалисты называли Овна, Тельца, Льва и Стрельца.