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Общество

Могут ли казахстанцы погасить кредит досрочно без штрафа

Кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 13:10 Фото: freepik
Сегодня, 4 августа 2026 года, в Агентстве Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) раскрыли, что необходимо знать заемщикам про досрочное погашение кредитов и микрокредитов, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили о правах заемщиков при досрочном погашении банковских займов и микрокредитов.

"Досрочное погашение кредита позволяет уменьшить расходы на выплату вознаграждения и быстрее исполнить свои обязательства перед кредитором. Заемщик может полностью погасить задолженность и закрыть кредит либо внести сумму сверх предусмотренного графика платежей, сократив размер долга досрочно".Пресс-служба АРРФР

А при частичном досрочном погашении, как правило, предусмотрены два варианта перерасчета условий займа:

  • сокращение срока кредитования при сохранении размера ежемесячного платежа,
  • уменьшение ежемесячного платежа при сохранении первоначального срока договора.
"При этом банки и микрофинансовые организации вправе устанавливать внутренние процедуры досрочного погашения в соответствии с требованиями законодательства. Такие процедуры могут предусматривать порядок подачи заявления, сроки его рассмотрения, расчетные даты и другие организационные вопросы".Пресс-служба АРРФР

Перед внесением досрочного платежа гражданам рекомендуется уточнить у кредитора механизм перерасчета задолженности, порядок списания денежных средств, условия возврата страховой премии (при ее наличии), а также процедуру снятия обременения по залоговому имуществу в случае ипотечного займа.

"С 31 августа 2025 года вступили в силу законодательные изменения, направленные на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг. Согласно данным изменениям, штрафы и иные санкции за досрочное погашение займа могут применяться только в отношении юридических лиц. Физические лица имеют право полностью или частично погасить кредит в любое время без уплаты неустойки. Данная норма распространяется на все действующие договоры займа, включая заключенные до вступления изменений в силу", – напомнили в пресс-службе АРРФР.

Досрочное погашение позволяет снизить долговую нагрузку, сократить общую сумму переплаты и способствует формированию положительной кредитной истории. Вместе с тем перед принятием решения о направлении средств на погашение кредита рекомендуется оценить текущее финансовое положение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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