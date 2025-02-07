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Ясновидящая назвала самый важный день в марте 2025 года

Дата, даты, календарь, праздники, праздник, праздничные дни, праздничные выходные, выходной, выходные , фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 21:41 Фото: pexels
Индийская провидица Анурадха Верма поделилась своим предсказанием, заявив, что год будет сложным, но есть и приятные моменты, которые человек может изменить сам, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, ссылаясь на провидицу, 29 марта 2025 года шесть планет сойдутся в одном знаке – это одна из самых важных дат нынешнего периода.

"Это обязательно окажет влияние на жизни людей всего мира. Влияние на климат – это будет связано с водой, например, ожидаются цунами. Будут и другие непредвиденные события, связанные с водой, ледниками. Что касается огня, то ожидаются взрывы", – сказала ясновидящая.

По словам Вермы, природа уже давно обиделась на человека и таким способом пытается показать ему место на планете. Если не остановиться, то глобальные проблемы уже невозможно будет решить. Поэтому есть способ, как себя надо вести 29 марта 2025 года.

"Нужно сделать что-то хорошее в этот день – и тогда вам умножится и утроится все в несколько раз. Перед нами лучший день для того, чтобы начать что-то новое, и это будет удачным решением", – подчеркнула провидица.

Ранее стало известно, каким знакам зодиака повезет с деньгами в 2025 году.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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