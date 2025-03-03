#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.22
519.14
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.22
519.14
5.64
Советы

Астрологи назвали три главных везунчика марта 2025 года

Рука, божья коровка, небо, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2025 07:20 Фото: pixabay
С началом весны начинается новый этап в жизни некоторых знаков зодиака. Кардинально жизнь изменится у трех знаков, сообщает Zakon.kz.

Овен

У Овнов март будет полон сюрпризов и неожиданных новостей. Это может быть диалог с коллегой, начальником, партнером. Это станет отправной точкой к успеху и удаче.

Весы

Представители знака могут получить новую работу, решиться на переезд. Решение будет спонтанным, но правильным. Не исключено и неожиданное путешествие, во время которого вы встретите важного человека.

Скорпион

Март у Скорпионов пройдет в хаосе и постоянном общении, но зато вы получите заманчивое предложение, от которого не сможете отказаться. Это станет наградой за проделанный труд.

Ранее стало известно, что принесет неделя с 3 по 9 марта знакам зодиака.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта
Советы
04:52, 03 марта 2025
Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта
Гороскоп на понедельник 3 марта для всех знаков зодиака
Советы
04:20, 03 марта 2025
Гороскоп на понедельник 3 марта для всех знаков зодиака
О смертельной дозе энергетических напитков рассказали врачи
Советы
09:48, 02 марта 2025
О смертельной дозе энергетических напитков рассказали врачи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: