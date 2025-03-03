Астрологи назвали три главных везунчика марта 2025 года

С началом весны начинается новый этап в жизни некоторых знаков зодиака. Кардинально жизнь изменится у трех знаков, сообщает Zakon.kz.

Овен

У Овнов март будет полон сюрпризов и неожиданных новостей. Это может быть диалог с коллегой, начальником, партнером. Это станет отправной точкой к успеху и удаче.

Весы

Представители знака могут получить новую работу, решиться на переезд. Решение будет спонтанным, но правильным. Не исключено и неожиданное путешествие, во время которого вы встретите важного человека.

Скорпион

Март у Скорпионов пройдет в хаосе и постоянном общении, но зато вы получите заманчивое предложение, от которого не сможете отказаться. Это станет наградой за проделанный труд.

Ранее стало известно, что принесет неделя с 3 по 9 марта знакам зодиака.

