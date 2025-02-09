Астрологи назвали три знака, которые не имеют качеств хорошего семьянина

Не все знаки зодиака способны построить крепкие и основанные на доверии отношения. Астрологи назвали пять таких знаков, которые считаются худшими мужьями, сообщает Zakon.kz.

Необходимо помнить, что в любом правиле есть исключения, и даже мужчина из этого списка может оказаться идеальным мужем.

Близнецы

Обладатели этого знака – хорошие любовники. Они очень харизматичные и быстро завоевывают женское сердце. Но когда отношения переходят в стадию брака, женщина уже и не рада. Близнецы совершенно безответственные, не доводят до конца начатое и редко держат слово. В такой паре женщине придется держать быт на своих плечах. И даже это не гарантирует, что муж просто не сбежит от рутины в поисках приключений.

Водолей

Легкий характер и чувство юмора Водолея могут растопить женское сердце. Но когда приходят настоящие трудности, это уже становится проблемой. Мужчины этого знака не особо переживают о том, где взять деньги на оплату ипотеки и как закончить ремонт. И вообще размышления о будущем их раздражают. А еще они не терпят ограничения свободы. Не пытайтесь запретить Водолею сидеть в баре с друзьями до самого утра.

Овен

Всем известна сила упрямства этого знака. С Овном может быть счастливой только та женщина, которая готова вечно уступать. Даже не думайте спорить с ним, иначе увидите извержение вулкана. В семье Овны – настоящие деспоты. Не способствует семейной гармонии и их вспыльчивый характер. Не всякая жена готова терпеть постоянные скандалы и упреки.

Известная болгарская ясновидящая Ванга не только предсказывала будущее, но и уделяла внимание астрологии, отмечая характерные черты знаков зодиака. Однако среди всех она особенно выделяла один.